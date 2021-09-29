Фото ⟩ В Лондоне состоялась роскошная премьера нового фильма о Джеймсе Бонде

28 сентября в королевском Альберт-Холле в Лондоне состоялась премьера последнего фильма бондиады "Нет время умирать", которая трижды откладывалась из-за пандемии Covid-19. Взгляните на фото с красной дорожки!
В пятницу на большом экране выйдет 25-й фильм о суперагенте Джеймсе Бонде. Его также покажут в Латвии.
В мировом масштабе фильм выйдет на большой экран 8 октября, как сообщалось ранее.
По красной дорожке прошли продюсеры, режиссер Кэри Фукунага, актриса Леа Сейду (Lea Seydoux) и, конечно же, Дэниел Крейг (Daniel Craig).
На премьере присутствовали и представители королевской семьи.
Изначально планировалось, что последний фильм о Джеймсе Бонде появится на экранах в октябре 2019 года, но премьера была отложена до апреля 2020 года из-за смены режиссера фильма.
После этого "Не время умирать" стал первым фильмом, премьера которого не состоялась из-за пандемии коронавируса. Она была отложена на ноябрь 2020 года, а затем на март 2021 года.