Фото ⟩ В Лондоне состоялась роскошная премьера нового фильма о Джеймсе Бонде

В пятницу на большом экране выйдет 25-й фильм о суперагенте Джеймсе Бонде. Его также покажут в Латвии.

В мировом масштабе фильм выйдет на большой экран 8 октября, как сообщалось ранее.

По красной дорожке прошли продюсеры, режиссер Кэри Фукунага, актриса Леа Сейду (Lea Seydoux) и, конечно же, Дэниел Крейг (Daniel Craig).

Леа Сейду ФОТО: EPA/Neil Hall

На премьере присутствовали и представители королевской семьи.

Принц Уильям и герцогиня Кэтрин ФОТО: Chris Jackson/Pool Photo via AP

Изначально планировалось, что последний фильм о Джеймсе Бонде появится на экранах в октябре 2019 года, но премьера была отложена до апреля 2020 года из-за смены режиссера фильма.

После этого "Не время умирать" стал первым фильмом, премьера которого не состоялась из-за пандемии коронавируса. Она была отложена на ноябрь 2020 года, а затем на март 2021 года.