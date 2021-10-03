Фото ⟩ Комедийный сериал "САШАТАНЯ" возвращается с новым сезоном

"САШАТАНЯ" - самый известный российский сериал, выросший из знаменитого хита ТНТ "Универ". Позади у семьи Сергеевых, которые познакомились в стенах общаги, уже 10 лет совместной жизни. За эти годы Сергеевы пережили многое: рождение ребенка, выплату ипотеки и проблемы с родственниками, а также миллионы бытовых неурядиц. Нет такой ситуации, которая с ними не случалась, но жизнь не стоит на месте, и в новых сериях сплоченной семье вновь придётся с юмором выходить из разного рода проблем.

В новом сезоне комедии младший Сергеев впервые пойдет в школу, а неуемная Таня поборется за должность главы родительского комитета. Классный руководитель Алеши, сама того не зная, попадет в любовный треугольник с Сашей и Таней. Тем временем Саша поймает крупную рыбу: его клиенткой в страховом агентстве станет сама Ольга Бузова. Сильвестр Андреевич продолжит развивать свой бизнес, несмотря на предвзятые проверки старых знакомых из 90-х, протесты экологов и кучу других проблем. А сестра Тани устроит тусовку в чужой квартире, выложит скандальное видео с участием Тани в интернет и попытается на этом заработать.

ФОТО: Пресс-фото

Ситком "САШАТАНЯ" с Валентиной Рубцовой и Андреем Гайдуляном стал в эфире ТНТ главной семейной комедией нашего телевидения, которая в легком формате скетчей показывает зрителям семейную жизнь во всем ее многообразии.

ФОТО: Пресс-фото

Валентина Рубцова, исполнительница роли Тани: "К каждому сезону я готовлюсь, как к марш-броску. Мы снимаем много и сразу блоками, поэтому нужно для каждых съемок аккумулировать энергию и правильно распределить ее по дистанции. Как мне кажется, жизнь семьи Сергеевых интересна, потому что многие видят в ней себя, ситуации из своей семейной жизни, и наша задача – показать это сквозь призму юмора, напоминая о том, что все проблемы и вопросы должны решаться с любовью. И что важнее семьи нет ничего на свете! Чтобы донести это до зрителя, мы используем всю нашу харизму, весь талант сценаристов и суперсилы съемочной команды!".

Новые серии семейной комедии "САШАТАНЯ" – с 11 октября в 20:00 на ТНТ.