Как выглядит ураган изнутри: дрон снял уникальное видео
Возможность посмотреть на ураган изнутри появляется нечасто, однако благодаря снятому дроном видео теперь это могут увидеть все.
Возможность посмотреть на ураган изнутри появляется нечасто, однако благодаря снятому дроном видео теперь это могут увидеть все.
На видео от 30 сентября 2021 года запечатлен ураган "Сэм" изнутри. Дрону Saildrone Explorer SD 1045 внутри урагана пришлось выдержать ветер скоростью 193 километра в час и 15-метровые волны.
Вряд ли кому-то захотелось бы увидеть ураган таким образом непосредственно своими глазами, попав в эпицентр бури в реальности.
Видео: В эпицентре урагана
Задачей дрона был сбор данных в реальном времени, которые затем можно использовать для прогнозирования моделей ураганов. Дрон был оборудован особым ураганным крылом, это означает, что им можно управлять и снимать видео даже при очень сильном ветре, пишет Science Alert.
Семиметровый дрон оборудован метеорологическими и океанографическими сенсорами, а также микрофонами и камерами. Дрон работает на солнечной энергии и энергии ветра, а также использует искусственный интеллект, чтобы проанализировать различные данные, связанные с бурей, в которую дрон залетел.
Видео: Ураган "Сэм" изнутри
Дроном при помощи спутника удаленно управлял человек. Устройство может выжить в море более года. Пока над Атлантическим океаном действуют пять автономных устройств, которые в целом проанализировали 13 000 дней в океане.
Ураган "Сэм" - самый долгий и сильный ураган сезона ураганов этого года в Атлантическом океане. К счастью, до суши он не дошел и уже утих.