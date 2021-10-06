Как выглядит ураган изнутри: дрон снял уникальное видео

На видео от 30 сентября 2021 года запечатлен ураган "Сэм" изнутри. Дрону Saildrone Explorer SD 1045 внутри урагана пришлось выдержать ветер скоростью 193 километра в час и 15-метровые волны.

Вряд ли кому-то захотелось бы увидеть ураган таким образом непосредственно своими глазами, попав в эпицентр бури в реальности.

Видео: В эпицентре урагана

Задачей дрона был сбор данных в реальном времени, которые затем можно использовать для прогнозирования моделей ураганов. Дрон был оборудован особым ураганным крылом, это означает, что им можно управлять и снимать видео даже при очень сильном ветре, пишет Science Alert.

"Этот дрон может попасть туда, где ни один исследовательский аппарат еще не был. Он может добраться в самый эпицентр урагана и собрать данные, которые изменят наше понимание сильного ветра", - отметил создатель дрона Ричард Дженкинс.

Семиметровый дрон оборудован метеорологическими и океанографическими сенсорами, а также микрофонами и камерами. Дрон работает на солнечной энергии и энергии ветра, а также использует искусственный интеллект, чтобы проанализировать различные данные, связанные с бурей, в которую дрон залетел.

Видео: Ураган "Сэм" изнутри

Дроном при помощи спутника удаленно управлял человек. Устройство может выжить в море более года. Пока над Атлантическим океаном действуют пять автономных устройств, которые в целом проанализировали 13 000 дней в океане.