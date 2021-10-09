SEB banka очно будет обслуживать в "зеленом режиме"

Она добавила, что все работники, которые очно обслуживают клиентов, будут вакцинированными от Covid-19 или переболевшими, и банк еще ожидает разъяснений по поводу того, будет ли банковское обслуживание на месте доступно только для людей с ковид-сертификатами.

"В настоящее время подавляющее большинство банковских услуг доступно клиентам удаленно - через интернет-банк или в форме видеоконсультации, поэтому мы призываем оценить необходимость личного посещения банка. Ту небольшую часть клиентов, которые обслуживаются очно, мы принимаем по предварительной записи", - сказал член правления SEB banka Арнис Шкапарс.

По его словам, это очень успешная практика, которая ценится клиентами и будет продолжаться в долгосрочной перспективе.

Банк индивидуально свяжется с клиентами, у которых есть действующая запись на очную встречу в филиале, чтобы обсудить возможности получения необходимой услуги.