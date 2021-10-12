Путаница с требуемыми правительством респираторами FFP2. Где их купить?

Те, кто приобрел билеты на культурные мероприятия на этой неделе заранее, находятся в недоумении, нужно ли, например, направляясь в театр или на концерт, использовать маску FFP2, или же хватит обычной маски. Если сидячие места не установлены, то респиратор нужен. Если места фиксированные, то респиратор не обязателен.

И главное - где можно приобрести респираторы FFP2, если они нужны срочно?

Если поискать информацию в интернете, то быстро становится ясно, что респираторы FFP2 можно приобрести в интернет-магазинах, которые, скорее всего, заказ в течение дня не доставят. Информация E-menessaptieka.lv свидетельствует, что сейчас товар недоступен. Кроме того, InternetAptieka.lv и Aptoheka на своих сайтах обещают, что товар "скоро будет". Последняя упомянутая цена респиратора - 21,71 евро.

Вечером в воскресенье в Mēness Aptieka в торговом центре Origo несколько респираторов все-таки были доступны и TVNET удалось их купить.

Директор по коммуникации компании Repharm Лига Рибкинска поясняет, что респираторы FFP2 в Mēness aptieka можно купить, однако, перед тем, как идти за ними, рекомендуется связаться с конкретной аптекой, чтобы убедиться, что товар есть на месте.

Какова доступность респираторов в других аптеках, ни у Министерства здравоохранения, ни у Латвийского общества фармацевтов, как и у Латвийской ассоциации фармацевтической помощи, информации нет. Министерство экономики доступность респираторов FFP2 на оптовых складах оценивало две недели назад - какова доступность респираторов в местах торговли, в министерстве не пояснили.

В магазинах сети Maxima респираторы FFP2 пока что приобрести нельзя. То же самое и в магазинах Elvi.

Произведенные в Евросоюзе и сертифицированные респираторы FFP2 можно купить только в крупнейших магазинах Rimi. Со вторника респираторы будут доступны в интернет-магазине Rimi.

Можно приобрести респираторы FFP2 и в магазине Depo.

Актуально: домашняя аптечка. Чаще потребуется лечиться самим

Принимая во внимание чрезвычайную ситуацию в сфере медицины, перегрузку медиков в больницах и практиках семейных врачей, Mēness Aptieka призывает обновить домашнюю аптечку. Может произойти так, что лечиться дома придется самим. И Латвийское общество врачей рекомендует жителям быть готовыми самим позаботиться о себе и близких и обеспечить себя медикаментами первой помощи и другими аптечными продуктами.

"У семей в домашней аптечке должны быть обезболивающие и противовоспалительные препараты на случай травм и отравлений, препараты для лечения насморка, кашли и боли в горле, на случай аллергических реакций", - рекомендует семейный врач Ингар Бурлакс. - Конечно, дома обязательно нужен термометр, желательно, чтобы был и измеритель давления и пульса. Пациентам с хроническими заболеваниями определенно нужно подумать, все ли есть необходимые медикаменты, не стоит оставлять на последний момент связь с врачом, чтобы их выписать, это нужно делать своевременно".

Кроме того, в домашней аптечке должны быть медикаменты, способные помочь против рвоты, диареи, расстройства желудка, стерильные перевязочные материалы, пластыри, средства, чтобы оказать помощь в случае бытовых травм.

"О выборе конкретных медикаментов для комплектации домашней аптечки можно поинтересоваться у фармацевта, однако нужно помнить, что если симптомы не проходят, и во время чрезвычайной ситуации нужно пытаться искать помощь медиков, а не лечиться долгое время самим", - указывает фармацевт, член правления Mēness aptieka Елена Петришина.