Вт, 12.10.2021
Она прощалась с одним сыном, но другой умер первым. Саму ее мы смогли выписать только за день до похорон братьев Зайга Кравале, врач больницы им. Страдиня
Зайга Кравале, врач больницы им. Страдиня
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Путаница с требуемыми правительством респираторами FFP2. Где их купить?

Респиратор FFP2. ФОТО: Florian Gaertner/photothek.de via www.imago-images.de/imago images/photothek

Принимая во внимание принятые правительством 8 октября решения, в так называемый переходный период с 11 по 18 октября на культурных мероприятиях (объявленных до 8 октября), на которых нет фиксированных сидячих мест, посетители должны использовать не обычные маски для лица, а респираторы FFP2. Маски FFP2 после переходного периода на мероприятиях нужно будет использовать на стоячих местах. Ни Минздрав, ни Министерство экономики не смогли сказать, где такие респираторы можно приобрести.

Те, кто приобрел билеты на культурные мероприятия на этой неделе заранее, находятся в недоумении, нужно ли, например, направляясь в театр или на концерт, использовать маску FFP2, или же хватит обычной маски. Если сидячие места не установлены, то респиратор нужен. Если места фиксированные, то респиратор не обязателен.

И главное - где можно приобрести респираторы FFP2, если они нужны срочно?

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Если поискать информацию в интернете, то быстро становится ясно, что респираторы FFP2 можно приобрести в интернет-магазинах, которые, скорее всего, заказ в течение дня не доставят. Информация E-menessaptieka.lv свидетельствует, что сейчас товар недоступен. Кроме того, InternetAptieka.lv и Aptoheka на своих сайтах обещают, что товар "скоро будет". Последняя упомянутая цена респиратора - 21,71 евро.

Вечером в воскресенье в Mēness Aptieka в торговом центре Origo несколько респираторов все-таки были доступны и TVNET удалось их купить.

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Директор по коммуникации компании Repharm Лига Рибкинска поясняет, что респираторы FFP2 в Mēness aptieka можно купить, однако, перед тем, как идти за ними, рекомендуется связаться с конкретной аптекой, чтобы убедиться, что товар есть на месте.

Какова доступность респираторов в других аптеках, ни у Министерства здравоохранения, ни у Латвийского общества фармацевтов, как и у Латвийской ассоциации фармацевтической помощи, информации нет. Министерство экономики доступность респираторов FFP2 на оптовых складах оценивало две недели назад - какова доступность респираторов в местах торговли, в министерстве не пояснили.

В магазинах сети Maxima респираторы FFP2 пока что приобрести нельзя. То же самое и в магазинах Elvi.

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Произведенные в Евросоюзе и сертифицированные респираторы FFP2 можно купить только в крупнейших магазинах Rimi. Со вторника респираторы будут доступны в интернет-магазине Rimi.

Можно приобрести респираторы FFP2 и в магазине Depo.

Актуально: домашняя аптечка. Чаще потребуется лечиться самим

Принимая во внимание чрезвычайную ситуацию в сфере медицины, перегрузку медиков в больницах и практиках семейных врачей, Mēness Aptieka призывает обновить домашнюю аптечку. Может произойти так, что лечиться дома придется самим. И Латвийское общество врачей рекомендует жителям быть готовыми самим позаботиться о себе и близких и обеспечить себя медикаментами первой помощи и другими аптечными продуктами.

"У семей в домашней аптечке должны быть обезболивающие и противовоспалительные препараты на случай травм и отравлений, препараты для лечения насморка, кашли и боли в горле, на случай аллергических реакций", - рекомендует семейный врач Ингар Бурлакс. - Конечно, дома обязательно нужен термометр, желательно, чтобы был и измеритель давления и пульса. Пациентам с хроническими заболеваниями определенно нужно подумать, все ли есть необходимые медикаменты, не стоит оставлять на последний момент связь с врачом, чтобы их выписать, это нужно делать своевременно".

Кроме того, в домашней аптечке должны быть медикаменты, способные помочь против рвоты, диареи, расстройства желудка, стерильные перевязочные материалы, пластыри, средства, чтобы оказать помощь в случае бытовых травм.

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"О выборе конкретных медикаментов для комплектации домашней аптечки можно поинтересоваться у фармацевта, однако нужно помнить, что если симптомы не проходят, и во время чрезвычайной ситуации нужно пытаться искать помощь медиков, а не лечиться долгое время самим", - указывает фармацевт, член правления Mēness aptieka Елена Петришина.

Чтобы болеть меньше - каждый может пополнить домашнюю аптечку и препаратами, созданными специально для укрепления иммунитета, витаминами и микроэлементами.


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