На прошлой неделе непривитыми были 86% госпитализированных пациентов с Covid-19

На прошлой неделе было госпитализировано 750 пациентов с Covid-19. 723 пациента имели умеренное течение болезни, из них 622 пациента или 86% не были вакцинированы, а 101 пациент или 14% были вакцинированы.

27 пациентов были госпитализированы с тяжелым течением заболевания. Из них 24 пациента, или 89%, не были вакцинированы, а три пациента, или 11% были вакцинированы.

Темп вакцинации от Covid-19 в Латвии остается высоким

По данным Национальной службы здравоохранения (NVD), темп вакцинации от Covid-19 в Латвии на этой неделе аналогичен показателям прошлой недели, когда он увеличился после требования обязательной вакцинации для ряда работников.

В понедельник и вторник прививки сделали в среднем по 10 400 человек, но эти данные еще могут измениться. На прошлой неделе в Латвии от Covid-19 прививались около 11 500 человек в день. Эти показатели отстают от максимальной активности в конце весны и начале лета, но по крайней мере в два раза выше, чем летом.

Вчера прививки от Covid-19 получили по крайней мере 10 094 человека, в том числе 5932 человека получили первую прививку, а 3915 человек завершили процесс вакцинации, в том числе 2481 человек привился однократной вакциной Johnson&Johnson. Еще 247 человек получили дополнительную дозу для повышения иммунитета.

На сегодняшний день процесс вакцинации от Covid-19 завершило примерно 947 000 человек, что составляет около 50,3% населения страны.

Третьей дозой привито около 3000 человек, или 0,16% населения Латвии.

От Covid-19 привиты всего 53% заключенных

На сегодняшний день только 53% заключенных воспользовались возможностью сделать прививку от Covid-19, свидетельствуют данные Управления мест заключения (УМЗ).

Вакцинацию заключенных проводит тюремный медицинский персонал. В настоящее время в тюрьмах находятся около 3000 заключенных.