На прошлой неделе непривитыми были 86% госпитализированных пациентов с Covid-19
На прошлой неделе 86,1% госпитализированных пациентов с Covid-19 не были вакцинированы, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
На прошлой неделе 86,1% госпитализированных пациентов с Covid-19 не были вакцинированы, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
На прошлой неделе было госпитализировано 750 пациентов с Covid-19. 723 пациента имели умеренное течение болезни, из них 622 пациента или 86% не были вакцинированы, а 101 пациент или 14% были вакцинированы.
27 пациентов были госпитализированы с тяжелым течением заболевания. Из них 24 пациента, или 89%, не были вакцинированы, а три пациента, или 11% были вакцинированы.
Темп вакцинации от Covid-19 в Латвии остается высоким
По данным Национальной службы здравоохранения (NVD), темп вакцинации от Covid-19 в Латвии на этой неделе аналогичен показателям прошлой недели, когда он увеличился после требования обязательной вакцинации для ряда работников.
В понедельник и вторник прививки сделали в среднем по 10 400 человек, но эти данные еще могут измениться. На прошлой неделе в Латвии от Covid-19 прививались около 11 500 человек в день. Эти показатели отстают от максимальной активности в конце весны и начале лета, но по крайней мере в два раза выше, чем летом.
Вчера прививки от Covid-19 получили по крайней мере 10 094 человека, в том числе 5932 человека получили первую прививку, а 3915 человек завершили процесс вакцинации, в том числе 2481 человек привился однократной вакциной Johnson&Johnson. Еще 247 человек получили дополнительную дозу для повышения иммунитета.
Третьей дозой привито около 3000 человек, или 0,16% населения Латвии.
От Covid-19 привиты всего 53% заключенных
На сегодняшний день только 53% заключенных воспользовались возможностью сделать прививку от Covid-19, свидетельствуют данные Управления мест заключения (УМЗ).
Вакцинацию заключенных проводит тюремный медицинский персонал. В настоящее время в тюрьмах находятся около 3000 заключенных.
Прививки получили 84,5% сотрудников УМЗ, а еще 5% сотрудников начали процесс вакцинации.