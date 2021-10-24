24 октября в одном абзаце ⟩ Черный рынок сертификатов, новый антирекорд и смерть режиссера
Воскресенье подошло к концу. Что произошло в заключении первых выходных локдауна? О самом главном за сегодня в подборке RUS TVNET.
Воскресенье подошло к концу. Что произошло в заключении первых выходных локдауна? О самом главном за сегодня в подборке RUS TVNET.
События дня в одном абзаце
Сегодня был достигнут новый рекорд по числу госпитализированных с Covid-19. На фоне подобных достижений и ситуации с пандемией 16% латвийцев регулярно чувствуют безнадежность и беспомощность. Борьба с коронавирусом и недостаточными темпами вакцинации продолжается: врачи призывают обращаться к пациентам индивидуально, "хоть на пяти языках" и рассказывают об эффективности разных вакцин. Тем временем, полиция снова сообщает о более, чем 350 зарегистрированных за ночь нарушениях. Печально но похоже, локдаун не мешает совершать преступления днем - в Бауске лихач сбил пенсионеров. Коронавирус - не единственное заболевание, которое обсуждается правительством. Сейм принимает решение по поводу включения мигрени в список подлежащих компенсации диагнозов. Умер (не от коронавируса) режиссер "Особенностей национальной охоты" Александр Рогожкин.
Все обсуждают
Сколько из вас слышали, что знакомые или друзья друзей знают, где нелегально приобрести сертификат? В этом материале мы рассказали о том, как работает черный рынок поддельных сертификатов вакцинации от коронавируса.
Чем себя порадовать?
Погода на следующей неделе обещает быть солнечной, завтра будет солнечный понедельник, а значит, в светлое время суток все еще можно будет окунуться в очарование латвийской осени! Если кто-то сомневается в нашей оценке латвийской природы, напомним, что прекрасное Юркалне попало в топ-5 красивейших мест Европы.
Видео дня:
Фёдор Емельяненко за две минуты отправил в нокаут американца Тимоти Джонсона
🐐The Last Emperor scores the KO in Moscow!— BellatorMMA (@BellatorMMA) October 23, 2021
What a moment for Fedor, in Bellator’s historic first Russian event.#Bellator269 pic.twitter.com/gZq4pH5bMa