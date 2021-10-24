24 октября в одном абзаце ⟩ Черный рынок сертификатов, новый антирекорд и смерть режиссера

События дня в одном абзаце

Сегодня был достигнут новый рекорд по числу госпитализированных с Covid-19. На фоне подобных достижений и ситуации с пандемией 16% латвийцев регулярно чувствуют безнадежность и беспомощность. Борьба с коронавирусом и недостаточными темпами вакцинации продолжается: врачи призывают обращаться к пациентам индивидуально, "хоть на пяти языках" и рассказывают об эффективности разных вакцин. Тем временем, полиция снова сообщает о более, чем 350 зарегистрированных за ночь нарушениях. Печально но похоже, локдаун не мешает совершать преступления днем - в Бауске лихач сбил пенсионеров. Коронавирус - не единственное заболевание, которое обсуждается правительством. Сейм принимает решение по поводу включения мигрени в список подлежащих компенсации диагнозов. Умер (не от коронавируса) режиссер "Особенностей национальной охоты" Александр Рогожкин.

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Сколько из вас слышали, что знакомые или друзья друзей знают, где нелегально приобрести сертификат? В этом материале мы рассказали о том, как работает черный рынок поддельных сертификатов вакцинации от коронавируса.

Чем себя порадовать?

Погода на следующей неделе обещает быть солнечной, завтра будет солнечный понедельник, а значит, в светлое время суток все еще можно будет окунуться в очарование латвийской осени! Если кто-то сомневается в нашей оценке латвийской природы, напомним, что прекрасное Юркалне попало в топ-5 красивейших мест Европы.