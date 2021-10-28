Может ли бывший муж может отсудить у Полины Гагариной ее квартиры и особняки?

Экс-супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков потребовал через суд определить порядок его встреч с четырехлетней дочкой Мией, рожденной в браке со звездой. Судебный процесс назначен на ноябрь.

Что же произошло между бывшими супругами?

Журналисты подчеркивают, что доходы Полины Гагариной растут вместе с популярностью. Эксперты указывают, что развод пошел ей на пользу: СМИ постоянно пишут о певице. Подписчики в ее Instagram-аккаунте растут. Ее доход за прошлый год, по данным Forbes, составил 6,4 млн долларов.

По данным СМИ за участие в корпоративе певица просит 3,5 миллиона рублей (42 810 евро). У Полины также есть свой бренд одежды, она учредительница нескольких фирм. Раньше Дмитрий Исхаков был гендиректором в одной из этих компаний, но после развода он эту должность потерял.

Промоутер Сергей Лавров считает, что когда муж, зарабатывающий в сто раз меньше жены, начинает диктовать условия, это приводит к краху брака. Он приводит в пример истории, когда Гагарина давала интервью глянцу, то она выдвигала условие, что фотографом будет Исхаков.

Дмитрий Исхаков в разговоре с журналистами отмечает, что не считает, что оказался на мели. Он продолжает сотрудничество с Ренатой Литвиновой, фотографирует моделей и проводит мастер-классы.

Развод пары проиошел в прошлом году, спустя шесть лет брака. Со слов Дмитрия, в их союзе он старался быть хорошим мужем и отцом. Он занимался и воспитанием не только дочери, но и пасынка Андрея. Сейчас Исхаков утверждает, что Гагарина ограничивает после развода общение с детьми. Насчет дочки мужчина настроен решительно.

Фотограф утверждает, что экс-супруга выступает против его встреч с дочерью Мией. Он подчеркивает, что когда Полина в отъездах и с девочкой занимается няня. Поэтому он обратился в суд, чтобы с помощью закона установить порядок свиданий с дочкой.

Ранее Дмитрий писал запрет на вывоз без его согласия малышки за рубеж. Исхаков уже не раз намекал, что Гагарину в поездках сопровождает мужчина, чей статус ему непонятен.

На что может претендовать Исхаков?

Дмитрий Исхаков заявил, что если Полина не предоставит ему возможность встреч с дочерью, то он инициирует и иски о разделе имущества. Тем более, что в браке Гагарина и Исхаков приобрели две квартиры. Одна - в центре Москвы с видом на Кремль, площадью 137 квадратных метров, а вторая в районе станции метро "Новослободская".

У Полины Гагариной в Подмосковье у нее есть собственный двухэтажный коттедж, купленный ею до брака с Исхаковым, но ремонт они делали вместе. После рождения дочки Полина решила, что этого дома мало для их большой семьи. После они начали строить новый, более просторный коттедж. Земля и стены приобретались в браке, а ремонт певица доделывает лишь сейчас и готовится к новоселью.

Юрист Сергей Сходнев объяснил журналистам, что бывший муж Гагариной по закону имеет право претендовать и на строящийся новый коттедж, и на квартиры, купленные в браке, и даже требовать компенсации вложенных средств в ремонт прежнего дома. Он указал, что Исхаков имеет право потребовать наложить арест на новостройку в рамках суда по разделу имущества.