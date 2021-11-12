Непривитые депутаты не смогут участвовать в заседаниях Сейма даже удаленно

С самого начала законопроектом предусматривалось, что непривитым депутатам не разрешается участвовать в очных заседаниях, но теперь запрещено участвовать и в дистанционных.

Соответствующие предложения внесли коалиции "За развитие/За!", "Новое единство", Новая консервативная партия и Национальный союз.

Закон предусматривает, что с 15 ноября только депутат, представивший сертификат о вакцинации или выздоровлении, а также депутат, получивший заключение специалиста или консилиума клинической университетской больницы о необходимости отложения вакцинации и представивший сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус сможет участвовать в заседаниях.

Депутату, не имеющему права участвовать в работе Сейма, приостанавливается выплата ежемесячной заработной платы и компенсации.

Выплата ежемесячной заработной платы и компенсации депутату Сейма возобновляется со дня, когда он представит мандатной комиссии сертификат.

Если депутат получил сертификат и представил его после 15 ноября, мандатная комиссия должна будет доложить об этом на следующем заседании Сейма.

Закон будет действовать до 1 июля 2022 года, но Президиум Сейма будет оценивать необходимость сохранения таких ограничений не реже одного раза в два месяца.

Руководитель Юридического бюро Сейма Дина Мейстере ранее подчеркнула, что эти изменения не соответствуют Конституции и "не проходят проверку соразмерности", так как от должности будут отстранены здоровые, дееспособные депутаты. Мейстере подчеркнула, что такой регламент не существует ни в одном государстве-члене Европейского Союза.