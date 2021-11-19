Видео ⟩ Адель выпустила первый за шесть лет альбом
Популярная британская певица Адель выпустила свой первый за шесть лет альбом. Пластинка получила название "30". Об этом пишет Афиша.Daily.
Популярная британская певица Адель выпустила свой первый за шесть лет альбом. Пластинка получила название "30". Об этом пишет Афиша.Daily.
Релиз альбома состоялся еще в октябре. В начале ноября Адель объявила список композиций, которые войдут в сборник. Новый альбом состоит из 12 песен, часть из них отражают тему отношений.
Альбом "30" был выпущен Адель после тяжелого периода в ее судьбе - развода. Потому многие песни отражают личные переживания звезды. Певица писала в анонсе, что эти годы были самым "турбулентным периодом" в ее жизни, но она справилась со сложностями и теперь чувствует себя более умиротворенной, чем когда-либо.
По ее словам, пластинка поможет ее восьмилетнему сыну понять, почему родители расстались.
"Альбом посвящен моему сыну Анджело. Я поняла, что должна рассказать все через песни. Он явно понимал, что происходит на самом деле. Хотя мне казалось, я отлично притворяюсь, будто бы все хорошо", - рассказала артистка.
В 2015 году свет увидел третий альбом Адель - "25". Он был признан лучшим альбомом года и лучшим поп-альбомом с вокалом на премии "Грэмми". "30" стал продолжением. Музыкальные критики предполагают, что "30" может стать самым сильным и лучшим сборником британской певицы.
Напомним, 15 октября Адель выпустила сингл Easy On Me. Песня возглавила хит-парады в более чем 23 странах мира, включая британский UK Singles и Billboard Hot 100 в США.
Видео: Адель - Easy On Me