Видео ⟩ Адель выпустила первый за шесть лет альбом

Релиз альбома состоялся еще в октябре. В начале ноября Адель объявила список композиций, которые войдут в сборник. Новый альбом состоит из 12 песен, часть из них отражают тему отношений.

Альбом "30" был выпущен Адель после тяжелого периода в ее судьбе - развода. Потому многие песни отражают личные переживания звезды. Певица писала в анонсе, что эти годы были самым "турбулентным периодом" в ее жизни, но она справилась со сложностями и теперь чувствует себя более умиротворенной, чем когда-либо.

По ее словам, пластинка поможет ее восьмилетнему сыну понять, почему родители расстались.

"Альбом посвящен моему сыну Анджело. Я поняла, что должна рассказать все через песни. Он явно понимал, что происходит на самом деле. Хотя мне казалось, я отлично притворяюсь, будто бы все хорошо", - рассказала артистка.

В 2015 году свет увидел третий альбом Адель - "25". Он был признан лучшим альбомом года и лучшим поп-альбомом с вокалом на премии "Грэмми". "30" стал продолжением. Музыкальные критики предполагают, что "30" может стать самым сильным и лучшим сборником британской певицы.

Напомним, 15 октября Адель выпустила сингл Easy On Me. Песня возглавила хит-парады в более чем 23 странах мира, включая британский UK Singles и Billboard Hot 100 в США.