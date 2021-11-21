Рижская группа Dani Ryan выпустила горячий видеоконцерт

В этой программе у каждой песни есть свое уникальное визуальное сопровождение.

Dani Ryan удалось отыграть лишь один концерт летом, поэтому было принято решение выпустить шоу онлайн.

Выступление можно посмотреть на YouTube-канале группы.

С 30 ноября его можно будет также слушать на Spotify группы.

Видеоряд на каждую песню был создан вокалистом группы Даниилом. Некоторые песни, как Relax (акустическая композиция на альбоме), обрели новое звучание: Relax исполнена в более тяжелой манере с дополнительной импровизацией в конце. Это относится почти ко всем песням - на концерте они исполнены в новой аранжировке. Видеоряд на каждую песню был создан вокалистом группы Даниилом. Некоторые песни, как Relax (акустическая композиция на альбоме), обрели новое звучание: Relax исполнена в более тяжелой манере с дополнительной импровизацией в конце. Это относится почти ко всем песням - на концерте они исполнены в новой аранжировке.

Группа хотела, чтобы концертный альбом звучал максимально живо, а потому решила не убирать ошибки живого выступления и не слишком шлифовать звук. Запись всех инструментов организовал вокалист коллектива Даниил Равинский, который также занимался миксингом треков и монтажом видео.

Живой альбом состоит из 13 песен: 8 из последнего LP Party! (2020), 4 из альбома Open (2019), а также новая инструменталка Triumph, которая открывает выступление.

Видео было снято при участии близких знакомых группы. Также музыканты хотели поблагодарить группу Vulcanizer за одолженную 8-канальную звуковую карту и Оскара за проектор.

Группа не планирует останавливаться. На данный момент парни заняты препродакшеном для 3-го альбома, запись которого начнется в 2022 году. Музыканты планируют отойти от привычного звучания и поэкспериментировать в разных жанрах.