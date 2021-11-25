Чт, 25.11.2021
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СМИ: Основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн в коме

Марк Рудинштейн ФОТО: Кадр из видео

75-летний российский продюсер Марк Рудинштейн, создатель кинофестиваля "Кинотавр", находится в больнице после перенесенного инфаркта. В ночь на 25 ноября его состояние ухудшилось. Об этом передает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

Ранее представительница продюсера опровергла сообщения о том, что он помимо инфаркта перенес инсульт. Гражданская жена Рудинштейна Наталья рассказала News.ru, что медики борются за жизнь продюсера.

Марк Рудинштейн был госпитализирован с инфарктом на прошлой неделе. Врачи прооперировали его, установив стент. Позже в прессе появились сообщения о том, что у Рудинштейна произошел инсульт и он находится в предкоматозном состоянии.

Telegram-канал Mash пишет, что продюсер якобы не реагирует на внешние раздражители. В ночь на 25 ноября его состояние ухудшилось. Продюсер впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ. 

Марк Рудинштейн - заслуженный работник культуры РФ. Он является создателем кинофестиваля "Кинотавр" и премии "Золотой овен". 


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