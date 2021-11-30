"До сих пор не верится, что это сделали мы": певица Anamaleya выпустила новую песню
Латвийская певица Anamaleya представила новый сингл "Твой мир". Это первая лирическая композиция исполнительницы.
Латвийская певица Anamaleya представила новый сингл "Твой мир". Это первая лирическая композиция исполнительницы.
Песню она написала находясь на последнем месяце беременности.
"Мы находимся в преддверии Рождественских праздников. Это особенное время, которое мы проводим с семьей. Семья для меня - самое главное, поэтому, мы решили что сейчас самое время выпустить нечто особенное", - говорит Anamaleya.
Как призналась певица новую работу она посвятила своему сыну, который родился спустя несколько недель после ее написания. Anamaleya уверена, что текст песни отзовется в сердцах всех мамочек.
Песня "Твой мир" была записана в Риге. Над музыкой работала команда продакшн студии Родиона Гордина Gordin Music.
"Технически это был наш самый сложный проект. Изначально мы не думали, что это будет оркестровая песня, но в процессе мы поймали волну и сделали одну из самых красивых песен, которую мы когда-либо делали. Мне до сих пор не верится, что это сделали мы", - рассказывает Родион.
Песня "Твой мир" доступна на всех музыкальных платформах включая Youtube, где вы можете увидеть клип снятый режиссером Анатолием Прокопенко.
Видео: Anamaleya - "Твой мир"