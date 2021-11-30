"До сих пор не верится, что это сделали мы": певица Anamaleya выпустила новую песню

Песню она написала находясь на последнем месяце беременности.

"Мы находимся в преддверии Рождественских праздников. Это особенное время, которое мы проводим с семьей. Семья для меня - самое главное, поэтому, мы решили что сейчас самое время выпустить нечто особенное", - говорит Anamaleya.

Как призналась певица новую работу она посвятила своему сыну, который родился спустя несколько недель после ее написания. Anamaleya уверена, что текст песни отзовется в сердцах всех мамочек.

Песня "Твой мир" была записана в Риге. Над музыкой работала команда продакшн студии Родиона Гордина Gordin Music.

"Технически это был наш самый сложный проект. Изначально мы не думали, что это будет оркестровая песня, но в процессе мы поймали волну и сделали одну из самых красивых песен, которую мы когда-либо делали. Мне до сих пор не верится, что это сделали мы", - рассказывает Родион.

Песня "Твой мир" доступна на всех музыкальных платформах включая Youtube, где вы можете увидеть клип снятый режиссером Анатолием Прокопенко.