Чт, 2.12.2021
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Уга Думпис, инфектолог

Игрок "Челси" спас жизнь болельщика на трибунах

Маркос Алонсо ФОТО: AFP/SCANPIX

Трагедией мог закончиться матч 14-го тура чемпионата Англии между "Уотфордом" и "Челси", если бы не реакция медиков и защитника лондонской команды Маркоса Алонсо.

Примерно на 13-й минуте матча одному из болельщиков на "Викаридж Роуд" стало плохо - у мужчины на трибуне случился сердечный приступ. Защитник "Челси" Маркос Алонсо заметил, что зрители привлекают внимание главного арбитра, и указал судье на упавшего в обморок человека в толпе.

Главный арбитр встречи Дэвид Кут остановил игру, а медицинские бригады обоих клубов бросились к пострадавшему. Репортёры Amaxon Prime сообщили, что болельщика спасли и привели в сознание, после чего срочно отправили в госпиталь. Сейчас его состояние стабилизировалось.

"Все наши мысли о болельщике, у которого случился сердечный приступ. Сейчас с ним всё в порядке. Благодарим медицинский персонал, игроков и болельщиков за оперативную реакцию", - написала пресс-служба "Уотфорда" в Twitter.

Пока медики помогали болельщику на трибунах, футболисты отправились в раздевалку. Примерно 30 минут спустя игра была возобновлена. Лондонцы одержали победу со счётом 2:1 и продолжают возглавлять турнирную таблицу Английской Премьер-Лиги (АПЛ).


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