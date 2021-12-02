Игрок "Челси" спас жизнь болельщика на трибунах

Примерно на 13-й минуте матча одному из болельщиков на "Викаридж Роуд" стало плохо - у мужчины на трибуне случился сердечный приступ. Защитник "Челси" Маркос Алонсо заметил, что зрители привлекают внимание главного арбитра, и указал судье на упавшего в обморок человека в толпе.

Главный арбитр встречи Дэвид Кут остановил игру, а медицинские бригады обоих клубов бросились к пострадавшему. Репортёры Amaxon Prime сообщили, что болельщика спасли и привели в сознание, после чего срочно отправили в госпиталь. Сейчас его состояние стабилизировалось.

Big credit to Marcos Alonso for spotting the fan in the crowd who needed help pic.twitter.com/FAYfn35JHs — Raf (@CFC_Raf) December 1, 2021

"Все наши мысли о болельщике, у которого случился сердечный приступ. Сейчас с ним всё в порядке. Благодарим медицинский персонал, игроков и болельщиков за оперативную реакцию", - написала пресс-служба "Уотфорда" в Twitter.