Игрок "Челси" спас жизнь болельщика на трибунах
Трагедией мог закончиться матч 14-го тура чемпионата Англии между "Уотфордом" и "Челси", если бы не реакция медиков и защитника лондонской команды Маркоса Алонсо.
Трагедией мог закончиться матч 14-го тура чемпионата Англии между "Уотфордом" и "Челси", если бы не реакция медиков и защитника лондонской команды Маркоса Алонсо.
Примерно на 13-й минуте матча одному из болельщиков на "Викаридж Роуд" стало плохо - у мужчины на трибуне случился сердечный приступ. Защитник "Челси" Маркос Алонсо заметил, что зрители привлекают внимание главного арбитра, и указал судье на упавшего в обморок человека в толпе.
Главный арбитр встречи Дэвид Кут остановил игру, а медицинские бригады обоих клубов бросились к пострадавшему. Репортёры Amaxon Prime сообщили, что болельщика спасли и привели в сознание, после чего срочно отправили в госпиталь. Сейчас его состояние стабилизировалось.
Big credit to Marcos Alonso for spotting the fan in the crowd who needed help pic.twitter.com/FAYfn35JHs— Raf (@CFC_Raf) December 1, 2021
"Все наши мысли о болельщике, у которого случился сердечный приступ. Сейчас с ним всё в порядке. Благодарим медицинский персонал, игроков и болельщиков за оперативную реакцию", - написала пресс-служба "Уотфорда" в Twitter.
Пока медики помогали болельщику на трибунах, футболисты отправились в раздевалку. Примерно 30 минут спустя игра была возобновлена. Лондонцы одержали победу со счётом 2:1 и продолжают возглавлять турнирную таблицу Английской Премьер-Лиги (АПЛ).