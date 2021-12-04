Муцениеце задумалась о возможности взять ребенка из детдома

"Это не просто веселое событие в твоей жизни. Дети же не ведут себя по заказу. Ребенок из детдома тоже будет вести себя по-разному в тех или иных ситуациях", - говорит звезда.

Еще весной Агата говорила, что неготова усыновить чужого малыша, но мечтает о третьем ребенке. Однако в последнее время Муцениеце пересмотрела взгляды на жизнь.

"Я всегда об этом мечтала, насмотревшись на Анджелину Джоли с приемными детьми. Мне казалось, что я обязательно возьму чернокожего ребенка. Чтобы у нас в семье было как можно больше разных детей, чтобы объединить народы. Меня эта мысль еще не покинула", - сказала она в своем последнем шоу.

32-летняя Агата подчеркивает, что ее жизнь в последние годы изменилась. Она не думала, что так произойдет, что у нее не будет мужа. Муцениеце считает, что те, кто берут детей, у них свои личные мотивы и они не очень правильные.

"Они как будто закрывают дырки ими. Кто-то притаскивает домой, как сумасшедший, животных, кто-то детей начинает усыновлять. Мама моей знакомой была такой. Она максимально уделяла внимание приемным, а кровным - нет. Они росли в обиде на мать. Мне казалось, у нее эгоистичная мотивация, чего быть не должно. Но я, может быть, какую-нибудь лялечку возьму", - сказала она в новом выпуске программы MamBook.