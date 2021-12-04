Муцениеце задумалась о возможности взять ребенка из детдома
Латвийская актриса Агата Муцениеце рассказала, что думает об усыновлении. Об этом пишет StarHit.ru.
Латвийская актриса Агата Муцениеце рассказала, что думает об усыновлении. Об этом пишет StarHit.ru.
"Это не просто веселое событие в твоей жизни. Дети же не ведут себя по заказу. Ребенок из детдома тоже будет вести себя по-разному в тех или иных ситуациях", - говорит звезда.
Еще весной Агата говорила, что неготова усыновить чужого малыша, но мечтает о третьем ребенке. Однако в последнее время Муцениеце пересмотрела взгляды на жизнь.
"Я всегда об этом мечтала, насмотревшись на Анджелину Джоли с приемными детьми. Мне казалось, что я обязательно возьму чернокожего ребенка. Чтобы у нас в семье было как можно больше разных детей, чтобы объединить народы. Меня эта мысль еще не покинула", - сказала она в своем последнем шоу.
32-летняя Агата подчеркивает, что ее жизнь в последние годы изменилась. Она не думала, что так произойдет, что у нее не будет мужа. Муцениеце считает, что те, кто берут детей, у них свои личные мотивы и они не очень правильные.
"Они как будто закрывают дырки ими. Кто-то притаскивает домой, как сумасшедший, животных, кто-то детей начинает усыновлять. Мама моей знакомой была такой. Она максимально уделяла внимание приемным, а кровным - нет. Они росли в обиде на мать. Мне казалось, у нее эгоистичная мотивация, чего быть не должно. Но я, может быть, какую-нибудь лялечку возьму", - сказала она в новом выпуске программы MamBook.
Видео: новый выпуск шоу MamBook