Левитс предложил усовершенствовать систему финансирования партий

В своем комментарии к поправкам к закону о финансировании политических организаций (партий), опубликованном во вторник в официальном издании Latvijas Vēstnesis, Левитс отмечает, что в ходе рассмотрения закона было сделано несколько полезных предложений, к которым законодателям стоило бы прислушаться, чтобы уже в ближайшем будущем усовершенствовать систему финансирования партий.

В особенности президент хотел подчеркнуть, что необходимо усовершенствовать нормы по предоставлению партиями отчетов об использовании средств государственного бюджета.

Это уточнение должно одновременно облегчить партиям процесс подачи отчетов, а общественности - позволить получать детальную информацию и, таким образом, более четкое представление об использовании финансирования из государственного бюджета.

"Действующее положение не препятствует партиям добровольно публиковать более широкий отчет об использовании выделенных средств, однако на практике политические организации (партии) публикуют только ту информацию, которая строго определена нормативными актами", - отмечает Левитс.

Также необходимо усовершенствовать регулирование в отношении целевых групп: для чего и в каком объеме партия вправе использовать средства, полученные из государственного бюджета, чтобы выделенные средства служили целевому назначению. Левитс подчеркивает, что выделение государственного бюджетного финансирования партиям является своеобразным общественным заказом на качественную работу и развитие партий в интересах всего общества. Поэтому законодатель вправе дифференцировать в законе критерии, по которым партиям предоставляется определенная часть финансирования.

"Я всегда подчеркивал, что привлечение финансирования только на основании показанных на выборах результатов не достигает своей цели в полной мере.

Должны быть установлены критерии, обеспечивающие партиям определенную долю финансирования за их значимую деятельность в межвыборный период", - подчеркнул президент.

По его словам, это можно было бы сделать, например, за счет выделения части финансирования на деятельность территориальных отделений партии или содержание молодежных организаций.

Левитс также рекомендует предусмотреть выделение определенного финансирования тем партиям, основной целью которых является участие в выборах не в Сейм, а в органы местного самоуправления, обеспечив им разумные возможности для развития и административной деятельности в межвыборный период.

Как уже сообщалось, Сейм большинством голосов в окончательном чтении принял поправки к закону о финансировании политических организаций (партий), поддержав предложение депутатов Сейма Юриса Пуце ("Для развития/За!"), Юриса Юрашса (Новая консервативная партия) и Райвиса Дзинтарса (Национальное объединение) о привязке государственного финансирования партий к размеру минимальной заработной платы.