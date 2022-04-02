Бразилец Фелипе Габриэль откровенно о своем первом сексе: "Мне было страшно"

Фелипе впервые поделился с девушкой откровенной историей

Во время шоу "Ужин со своими" блогер Фелипе Габриэль Ксавье рассказал, о том как в первые был в интимной близости в девушкой: "Это было в парке возле торгового центра. Мы не хотели целоваться у магазина, чтобы родители или кто-то еще не заметил нас. Это произошло там. Но я этого не ожидал. У меня не было опыта, а она сняла с меня штаны, а я даже в это время не успел помыться".

"Мне было страшно, потому что вокруг были люди и я слышал их голоса. Я было страшно, что меня поймают, мне было 14 лет. Я был молод, было неприятно и это прошлое", - признался он.

На вопрос, как все прошло и не слишком ли Фелипе волновался о предстоящих действиях, он прокомментировал: "Прошло две минуты после поцелуя, и она уже стягивала мне штаны".

Однако Фелипе беспокоят его развлечения в юном возрасте, он переживает о последствиях секса без презерватива: "Я все время думаю - мы без презерватива это сделали, а в Бразилии мы все время говорим о болезнях, у меня, определенно, есть какая-то болезнь".

Во второй раз с девушкой Фелипе был в 16 лет. Это тоже произошло в магазине, но на этот раз любовным утехам они предались на аварийной лестнице.



Ранее Фелипе Габриэль Ксавье рассказал об экспериментах в постели и непристойных предложениях. Напомним, популярный в Латвии бразилец почти шесть лет был счастлив в отношениях с девушкой по имени Резия. Однако когда он объявил, что вынужден покинуть нашу страну, прозвучала новость об их расставании.