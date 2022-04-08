Бой Бриедиса снова перенесли

Бой Бриедиса и Опетаи переносится уже во второй раз. Изначально поединок между боксёрами должен был пройти 6 апреля, но его перенесли из-за болезни латвийского спортсмена.

Затем бой был назначен на 11 мая, но и в этот день противостояние Бриедиса и Опетаи не состоится. На этот раз травму получил австралиец. Сообщается, что у 26-летнего спортсмена перелом рёбер.

В настоящий момент неизвестно, когда именно состоится поединок, но среди самых реальных вариантов перечисляются июнь и июль. Латвийскому боксёру предстоит защита чемпионского титула Международной боксёрской федерации (IBF) в весовой категории до 90,7 кг.

Опетайя за время своей карьеры провёл 21 поединок, и лишь дважды дрался за пределами Австралии - один раз в Самоа и ещё один раз в Мексике. Австралиец ещё ни разу не испытывал горечь поражения в профессиональном боксе, а 17 побед одержал нокаутом.

Джей Опетайя является бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2012 года. Кроме того, австралиец выступал на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.

37-летний Бриедис за время своей профессиональной боксёрской карьеры одержал 28 побед, 20 из которых - нокаутом. Он потерпел лишь одно поражение - в полуфинале первого сезона WBSS в Риге против украинца Александра Усика.