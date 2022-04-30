Оплата за газ в рублях - нарушение санкций? Что говорят в Брюсселе

Однако дальше указ описывает другую схему. Для расчетов за "голубое топливо" в "Газпромбанке" нужно открыть два счета типа "К" - валютный и рублевый. И покупатель газа платит в иностранной валюте на валютный счет. После чего "Газпромбанк" продает на Московской бирже валюту и вырученные рубли засчитывает на рублевый счет. Центробанк РФ может определять другой порядок продажи валюты. Но никакой иной схемы оплаты за газ - например, прямым пересчетом рублей - указ Путина действительно не предусматривает.

Какие санкции нарушает российская схема оплаты за газ?

Именно такую схему - с двумя счетами - в Еврокомиссии и называют нарушающей санкции. В Брюсселе указывают на пункт указа, говорящий, что обязательство по оплате за газ считается выполненным только с момента зачисления средств на рублевый счет. Каких-либо сроков для обмена валюты на рубли "Газпромбанку" указ не отводит.

"Этот процесс, полностью находящийся в руках российских властей, позволит России привлечь к процессу Центробанк РФ путем ряда транзакций, связанных с управлением активами и резервами Центробанка, что запрещено санкциями ЕС", - говорится в разъяснениях, упомянутых Урсулой фон дер Ляйен. Еврокомиссия опубликовала их 21 апреля. "Поскольку процесс конвертации может занять неопределенное время, на протяжении которого иностранная валюта находится всецело в руках российских властей, включая Центральный банк, это даже можно рассматривать как предоставление займа компаниями из ЕС", - уточняет документ ЕК.

Почему Россия перекрыла газ Польше и Болгарии?

Почему Польша и Болгария стали первыми? Источник DW в структурах ЕС пояснил это тем, что у компаний PGNiG и "Булгаргаз" на этой неделе подошел срок очередной оплаты за газ. "По нашей информации, обе (компании. - Ред.) следовали привычной форме оплаты", - добавил собеседник.

Контракты с "Газпромом" являются конфиденциальными, но до сих пор одной из обычных практик оплаты газа был пересчет денег в валюте на счет в Gazprombank Luxembourg, люксембургской дочке российского "Газпромбанка". И PGNiG, и "Булгаргаз" подчеркнули, что полностью выполнили свои обязательства по контрактам с "Газпромом". Российская же монополия заявила, что не получила оплату "в рублях, в соответствии с указом президента РФ". В ответ польская компания подчеркнула, что предложенный "Газпромом" вариант оплаты не соответствует контракту между ними.

Как компаниям из ЕС платить "Газпрому"?

Теперь перед многими европейскими компаниями стоит вопрос, как платить за российский газ. Ведь и у других импортеров скоро подойдут сроки оплаты. И в российских, и в западных СМИ на этой неделе стали появляться многочисленные сообщения о том, что та или иная европейская компания согласилась на требуемую Москвой схему оплаты.