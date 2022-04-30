Сб, 30.04.2022
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Лайма Вайкуле, латвийская певица

Оплата за газ в рублях - нарушение санкций? Что говорят в Брюсселе

Офис "Газпрома" ФОТО: EPA/ANATOLY MALTSEV

Россия требует оплату за газ в рублях, а в ЕС считают это нарушением санкций? В Брюсселе объясняют, что это не совсем так. О чем же именно идет речь? DW c ответами на основные вопросы.

Платить за российский газ в рублях - это нарушение санкций или нет? "Наши разъяснения очень четкие: если это не предусмотрено контрактами, то платить в рублях является нарушением санкций", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) после прекращения "Газпромом" поставок в Польшу и Болгарию. Впрочем, и после этого как у компаний, так и у журналистов осталось много вопросов, и брюссельским чиновникам пришлось и дальше пытаться объяснить ситуацию. Для прессы даже провели отдельный брифинг по этой теме.

Что в указе Путина об оплате за газ в рублях?

Требуют ли власти РФ от европейских компаний платить за газ непосредственно в рублях? "Это не то, что говорится в российском указе", - подчеркнул руководитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер на ежедневном брифинге 28 апреля.

Имеется в виду указ президента России Владимира Путина от 31 марта. В начале документа действительно содержится указание "Газпрому" принимать от компаний из "недружественных" стран платежи за трубопроводный газ только в рублях.

Однако дальше указ описывает другую схему. Для расчетов за "голубое топливо" в "Газпромбанке" нужно открыть два счета типа "К" - валютный и рублевый. И покупатель газа платит в иностранной валюте на валютный счет. После чего "Газпромбанк" продает на Московской бирже валюту и вырученные рубли засчитывает на рублевый счет. Центробанк РФ может определять другой порядок продажи валюты. Но никакой иной схемы оплаты за газ - например, прямым пересчетом рублей - указ Путина действительно не предусматривает.

Какие санкции нарушает российская схема оплаты за газ?

Именно такую схему - с двумя счетами - в Еврокомиссии и называют нарушающей санкции. В Брюсселе указывают на пункт указа, говорящий, что обязательство по оплате за газ считается выполненным только с момента зачисления средств на рублевый счет. Каких-либо сроков для обмена валюты на рубли "Газпромбанку" указ не отводит.

"Этот процесс, полностью находящийся в руках российских властей, позволит России привлечь к процессу Центробанк РФ путем ряда транзакций, связанных с управлением активами и резервами Центробанка, что запрещено санкциями ЕС", - говорится в разъяснениях, упомянутых Урсулой фон дер Ляйен. Еврокомиссия опубликовала их 21 апреля. "Поскольку процесс конвертации может занять неопределенное время, на протяжении которого иностранная валюта находится всецело в руках российских властей, включая Центральный банк, это даже можно рассматривать как предоставление займа компаниями из ЕС", - уточняет документ ЕК.

Почему Россия перекрыла газ Польше и Болгарии?

Почему Польша и Болгария стали первыми? Источник DW в структурах ЕС пояснил это тем, что у компаний PGNiG и "Булгаргаз" на этой неделе подошел срок очередной оплаты за газ. "По нашей информации, обе (компании. - Ред.) следовали привычной форме оплаты", - добавил собеседник.

Контракты с "Газпромом" являются конфиденциальными, но до сих пор одной из обычных практик оплаты газа был пересчет денег в валюте на счет в Gazprombank Luxembourg, люксембургской дочке российского "Газпромбанка". И PGNiG, и "Булгаргаз" подчеркнули, что полностью выполнили свои обязательства по контрактам с "Газпромом". Российская же монополия заявила, что не получила оплату "в рублях, в соответствии с указом президента РФ". В ответ польская компания подчеркнула, что предложенный "Газпромом" вариант оплаты не соответствует контракту между ними.

Как компаниям из ЕС платить "Газпрому"?

Теперь перед многими европейскими компаниями стоит вопрос, как платить за российский газ. Ведь и у других импортеров скоро подойдут сроки оплаты. И в российских, и в западных СМИ на этой неделе стали появляться многочисленные сообщения о том, что та или иная европейская компания согласилась на требуемую Москвой схему оплаты.

Некоторые из них опровергали это. Так, канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал сообщение о том, что австрийская компания OMV приняла условия России, "фейковыми новостями российской пропаганды".

В крупнейшем германском импортере российского газа Uniper хотя и заявили, что готовятся к оплате по схеме с двумя счетами, но добавили, что соблюдают санкции и дальше будут платить в евро, как это предусмотрено в контракте. При этом в компании уточнили, что рассматривают вариант переноса оплаты из банка в Европе в финучреждение в России.

Скорее всего, причиной путаницы стал именно вопрос двух счетов. Открытие в "Газпромбанке" только одного из них в ЕС не считают нарушением санкций. Об этом заявили в министерстве экономики ФРГ. Этот способ оплаты приводит и разъяснение Еврокомиссии от 21 апреля. Там отмечают, что транзакции с "Газпромбанком" за газ не нарушают санкций. В Брюсселе рекомендовали компаниям платить на счет в российском банке в евро или долларах и делать четкое заявление, что после такого перечисления они выполнили свои контрактные обязательства. Открытым остается вопрос, примет ли РФ такой вариант.

В Еврокомиссии считают, что действия "Газпрома" не соответствуют контрактам и напоминают, что 97% всех контрактов прямо предусматривают оплату в евро или долларах. Это не означает, что остальные 3% требуют платы в рублях, добавляют там.

Будут ли европейские компании наказывать за нарушение санкций?

Проблемы могут начаться у компаний только если они откроют второй, рублевый счет. Невыполнение санкций является правонарушением. Но наказание или штрафы устанавливают государства ЕС, которые и следят за соблюдением санкций. Если же какое-либо правительство не будет обеспечивать выполнение, то Еврокомиссия может начать процедуру о нарушении договоров ЕС против этого государства.

При этом в ЕК подчеркивают, что сейчас о такой процедуре речь не идет вообще. У брюссельских чиновников пока нет конкретной информации о том, что какая-либо из европейских компаний открывает два счета.

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