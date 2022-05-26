Чт, 26.05.2022
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Советник мэра: В Мариуполе отменили летние каникулы - детей будут готовить к учебе на русском

ФОТО: AP/Scanpix

В оккупированном Россией Мариуполе отменены летние школьные каникулы, чтобы "подготовить" детей к обучению по российской программе, сообщил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

"Оккупанты сообщили о продлении учебного года до 1 сентября. Таким образом, без каникул. Главная цель - деукраинизация и подготовка к учебному году по российской программе. Детей все лето будут учить русскому языку и литературе, истории России и математике на русском языке", - сообщил Андрющенко.

По его словам, россияне планируют открыть девять школ, однако на данный момент удалось найти и убедить всего 53 учителя. "По шесть учителей на школу - это яркая иллюстрация русского образования во время оккупации Мариуполя", - указал Андрющенко.

Галерея: Война в Украине

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным. 

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