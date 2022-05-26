Пт, 27.05.2022
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Эдите Матусевича, представитель Рижской думы

Умер Энди Флетчер, один из основателей Depeche Mode

Музыкант Энди Флетчер ФОТО: Скриншот с Telegram канала

Умер клавишник и один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер. Ему было 60 лет, сообщает "Медуза".

Об этом говорится на официальной странице группы в Facebook. 

"Мы потрясены и наполнены непреодолимой печалью в связи с безвременной кончиной нашего дорогого друга, члена семьи и товарища по группе Энди Флетчера. У Флетча было золотое сердце, и он всегда был рядом, когда кому-то была нужна поддержка, оживленный разговор, смех или холодная пинта пива", - написали участники группы.

О причинах смерти пока не сообщается.

Depeche Mode — британская группа, представляющая электронную музыку, образовалась в 1980 году в городе Базилдон.

Галерея: Концерт Depeche Mode в "Арене Рига"

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