Умер Энди Флетчер, один из основателей Depeche Mode

"Мы потрясены и наполнены непреодолимой печалью в связи с безвременной кончиной нашего дорогого друга, члена семьи и товарища по группе Энди Флетчера. У Флетча было золотое сердце, и он всегда был рядом, когда кому-то была нужна поддержка, оживленный разговор, смех или холодная пинта пива", - написали участники группы.