Умер Энди Флетчер, один из основателей Depeche Mode
Умер клавишник и один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер. Ему было 60 лет, сообщает "Медуза".
Умер клавишник и один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер. Ему было 60 лет, сообщает "Медуза".
Об этом говорится на официальной странице группы в Facebook.
"Мы потрясены и наполнены непреодолимой печалью в связи с безвременной кончиной нашего дорогого друга, члена семьи и товарища по группе Энди Флетчера. У Флетча было золотое сердце, и он всегда был рядом, когда кому-то была нужна поддержка, оживленный разговор, смех или холодная пинта пива", - написали участники группы.
О причинах смерти пока не сообщается.
Depeche Mode — британская группа, представляющая электронную музыку, образовалась в 1980 году в городе Базилдон.
Галерея: Концерт Depeche Mode в "Арене Рига"
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