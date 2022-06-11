Погода в субботу: синоптики предупреждают о жестоком солнце

Местами будут идти кратковременные дожди. Ветер западного и северного направления в основном будет слабым.

Температура воздуха повысится до +19...+24 градусов, местами на побережье не превысит +16 градусов.

В Риге количество облаков сократится, осадков не ожидается. При слабом ветре северо-западного направления максимальная температура воздуха составит от +17 градусов поблизости от побережья до +22 градусов в южной части города.

Из-за интенсивного ультрафиолетового излучения не рекомендуется длительное пребывание на солнце с 11 до 16 часов. Люди с особо чувствительной кожей без соблюдения осторожности в середине дня могут получить солнечный ожог в течение 15 минут.