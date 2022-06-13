Rīgas satiksme вложит прибыль в троллейбусную и трамвайную инфраструктуру

Она сообщила, что в последнее время в Риге с особой остротой встал вопрос трамвайных и троллейбусных контактных сетей, общая протяженность которых составляет приблизительно 500 километров. В прошлом году они были восстановлены на протяжении 43 километров, но впереди несколько лет работы по полной замене троллейбусных и трамвайных линий, проложенных в 60-х, 70-х и 80-х годах прошлого века.

"Пассажиры, наверное, тоже заметили, что во время неполадок в контактных сетях все движение останавливается. Не только общественный транспорт - никто не ездит во время его ремонта.

Чтобы такое случалось реже, эти работы по ремонту и восстановлению инфраструктуры необходимо выполнить в гораздо более значительном масштабе", - сказал Иннуса.

Она признала, что в последнее время выросли различные расходы, в том числе подорожало топливо, что, несомненно, влияет на расходы Rīgas satiksme, но заключено соглашение с самоуправлением о компенсации за подорожавшее топливо - предприятие получит на эти нужды 3-5 миллионов евро.

На вопрос, допускается ли возможность повышения стоимости проезда, Иннуса ответила, что

это не исключено, но так как подорожание проезда неизбежно ведет к увеличению числа безбилетных пассажиров, принимать такое решение следует, взвесив все "за" и "против".

Как сообщалось, сегодня в 12:00 на пресс-конференции будут представлены итоги прошлогодней деятельности и планы на будущее Рижского муниципального предприятия ООО Rīgas satiksme, сообщили представители компании.