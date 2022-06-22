Певец Жорж Сиксна из-за Путина лишился связи с внуком

В 23 года Жорж Сиксна стал отцом Влады. Но в воспитании дочери он не принимал участие. Они встретились впервые несколько лет назад. Влада много лет сыном, которому 24 года, живет в Нидерландах.

Журналу Kas Jauns? Жорж Сиксна рассказал, что лишился контакта с внуком из-за разных политических взглядов.

"Из-за этого у меня пропал контакт с моим 24-летним внуком, который живет в Нидерландах. И это грустно. Он приехал ко мне однажды летом в Кенгарагс и был очень восхищен "пукиным". Я ему сказал, что он ни одного слова по-русски не знает (он говорил на английском, а его жена переводила), знает только бабушка.

Вот как - русская бабушка научила ненависти ко всем остальным, хотя живет в Европе".

Сиксна подчеркивает, что видел изменения в знакомых. Раскол, которых произошел у русских: "84-летняя тетя моей супруги живет в Харькове, который постоянно бомбят. Женщина из-за состояния здоровья не может спускаться в метро, где прячутся ее дочь и внуки. Живет на шестом этаже, где осталось всего несколько квартир. Электричества нет, новости узнает лишь утром, когда выходит на улицу. Свекровь тоже позвонила тетя, но многие родные не могут. Одни - психологически, вторые - потому что живут в России и нельзя звонить в Украину.

Знакомый встречает свою подругу, русского врача, которая расспрашивает, по какому каналу он смотрит новости. Услышав, что это Euronews - ну и ладно, идите со своим Euronews. Другой знакомый, который живет в Эмиратах, не может позвонить своей маме, которая фанатка "пукина", потому что переходит на повышенные тона".