Зеленский поблагодарил Кришьяниса Кариньша

Зеленский отметил в микроблоге Twitter, что это решение важно для Украины и для Европы в целом. Также они с Кариньшем обсудили ситуацию с экспортом украинского зерна.
23 и 24 июня Кариньш примет участие в заседании Евросовета, где будет принято решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата в ЕС. Как ранее сообщали в Министерстве иностранных дел (МИД), главной целью Латвии в Евросовете является получение для Украины статуса страны-кандидата в ЕС.
Позиция Латвии также предусматривает, что ЕС и государства-члены должны продолжать оказывать Украине всевозможную поддержку - финансовую, гуманитарную, материальную.
Президент Украины подал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля, и в соответствии с договорами ЕС 7 марта Евросовет обратился в Европейскую комиссию с просьбой подготовить заключение по заявке Украины.
17 июня Еврокомиссия опубликовала заключение о заявке Украины, Молдовы и Грузии на членство в ЕС с тем, чтобы Европейский совет принял решение об их статусе кандидата.
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