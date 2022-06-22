Зеленский поблагодарил Кришьяниса Кариньша

On the eve of the #EUCO session had an important conversation with @krisjaniskarins. Grateful to 🇱🇻 for supporting 🇺🇦's candidate status. This decision is important for 🇺🇦 & the entire United Europe. #EmbraceUkraine. Discussed the situation on the export of Ukrainian grain. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2022

Також напередодні засідання Європейської ради – важлива розмова з @krisjaniskarins. Вдячний 🇱🇻 за підтримку надання Україні статусу кандидата. Це рішення важливе для 🇺🇦 та всієї об’єднаної Європи. #EmbraceUkraine. Обговорили ситуацію щодо експорту українського збіжжя. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2022

Зеленский отметил в микроблоге Twitter, что это решение важно для Украины и для Европы в целом. Также они с Кариньшем обсудили ситуацию с экспортом украинского зерна.

23 и 24 июня Кариньш примет участие в заседании Евросовета, где будет принято решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата в ЕС. Как ранее сообщали в Министерстве иностранных дел (МИД), главной целью Латвии в Евросовете является получение для Украины статуса страны-кандидата в ЕС.

Позиция Латвии также предусматривает, что ЕС и государства-члены должны продолжать оказывать Украине всевозможную поддержку - финансовую, гуманитарную, материальную.

Президент Украины подал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля, и в соответствии с договорами ЕС 7 марта Евросовет обратился в Европейскую комиссию с просьбой подготовить заключение по заявке Украины.

17 июня Еврокомиссия опубликовала заключение о заявке Украины, Молдовы и Грузии на членство в ЕС с тем, чтобы Европейский совет принял решение об их статусе кандидата.