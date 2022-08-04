В пятницу Министерство экономики расскажет о планируемой поддержке государства

В пятницу, 5 августа, на пресс-конференции Министерство экономики проинформирует о том, что сделано в стране для укрепления энергетической безопасности, о разработанных мерах поддержки и подготовке к следующему отопительному сезону, сообщили агентству LETA представители министерства.