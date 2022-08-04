В пятницу, 5 августа, на пресс-конференции Министерство экономики проинформирует о том, что сделано в стране для укрепления энергетической безопасности, о разработанных мерах поддержки и подготовке к следующему отопительному сезону, сообщили агентству LETA представители министерства.
В пятницу Министерство экономики расскажет о планируемой поддержке государства
Мероприятие начнется в 11 часов в здании министерства и онлайн на платформе MS Teams.
В пресс-конференции примут участие министр экономики Илзе Индриксоне, заместитель госсекретаря Министерства экономики Эдийс Шайцанс, руководители Комиссии по регулированию общественных услуг, AО Latvenergo и AО Sadales tīkls.
Как сообщалось, Минэкономики разработало подробные условия поддержки домохозяйств для компенсации роста цен на энергоресурсы.
В том числе подготовлены условия поддержки домохозяйств, использующих для отопления дрова и древесные брикеты, а также усовершенствован механизм поддержки потребителей природного газа.
Планируется, что правительство рассмотрит условия поддержки 9 августа, а Сейм - 11 августа.отопление.
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