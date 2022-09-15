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Два рекорда Месси и очередная неудача "Ювентуса"

Обзор Лиги чемпионов
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Два рекорда Месси и очередная неудача "Ювентуса"
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Лионель Месси
Лионель Месси Фото: EPA/Scanpix

В среду, 14 сентября, состоялись матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Группа А

Рейнджерс - Наполи 0:3

В перенесённом матче второго тура "Наполи" в Глазго уверенно обыграл "Рейнджерс". Первый гол на 68-й минуте забил полузащитник гостей Маттео Политано, который реализовал пенальти. Голами в составе итальянцев также отметились Джакомо Распадори и Тангай Н'Домбеле.

Группа Е

Милан - Динамо Загреб 3:1

Челси - Зальцбург 1:1

"Милан" на своём поле принимал "Динамо" из Загреба и одержал уверенную победу. Матч проходил на стадионе "Сан-Сиро" и завершился победой итальянской команды со счётом 3:1.

Хозяева открыли счёт в конце первого тайма - гол забил нападающий Оливье Жиру, который реализовал 11-метровый удар. На 47-й минуте Алексис Салемакерс укрепил преимущество "Милана", но на 56-й минуте Мислав Оршич сократил отставание гостей. Окончательный счёт на 77-й минуте установил Томмазо Побега.

Отметим, что "Милан" продлил беспроигрышную серию до 13 матчей (10 побед, 3 ничьих). В последний раз "Милан" проигрывал 19 апреля в полуфинале Кубка Италии с "Интером" (0:3).

"Челси" в первом матче под руководством Грэма Поттера не смог обыграть австрийский "РБ Зальцбург". Матч проходил на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершился вничью - 1:1. На 48-й минуте Рахим Стерлинг вывел хозяев вперёд, но удержать счёт матча синие не смогли, и на 75-й минуте австрийцы сравняли счёт благодаря усилиям Ноа Окафора.

Группа F

Шахтёр Донецк - Селтик 1:1

Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0

"Шахтёр" и "Селтик" не смогли выявить победителя в матче, который проходил на стадионе варшавской "Легии". На 10-й минуте матча "Селтик" вышел вперёд после гола Артёма Бондаренко в собственные ворота. Уже через 19 минут Михаил Мудрик восстановил равенство на табло, установив окончательный счёт в матче.

Встреча в Мадриде завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Федерико Вальверде (80-я минута) и Марко Асенсио (90+1). Кстати, для наставника "королевского клуба" Карло Анчелотти это сотая победа в Лиге чемпионов в качестве тренера. Больше побед только у экс-тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона - 102.

После двух туров "Реал" с шестью очками возглавляет таблицу группы "F", за ним располагаются украинский "Шахтёр" (4 очка), "Селтик" (1) и "РБ Лейпциг" (0).

Группа G

Копенгаген - Севилья 0:0

Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд 2:1

"Манчестер Сити" на своём поле обыграл дортмундскую "Боруссию"  со счётом 2:1. У хозяев отличились Джон Стоунз (80-я минута) и перешедший летом из "Боруссии" Эрлинг Холанд (84`), который не стал праздновать забитый мяч. В составе проигравших голом отметился Джуд Беллингем (56`).

Таким образом, "Манчестер Сити" возглавляет турнирную таблицу группы "G", набрав шесть очков. Далее располагаются "Боруссия" (3 очка), "Копенгаген" (1) и "Севилья" (1).

Группа H

Ювентус - Бенфика 1:2

Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3

Плохи дела у "Ювентуса", который потерпел второе поражение подряд в Лиге чемпионов, дома уступив "Бенфике". Туринцы забили уже на 4-й минуте усилиями поляка Аркадиуша Милика, однако гости ответили на один мяч соперника своими двумя. В конце первого тайма Жоау Мариу сравнял счёт, а в начале второго - бразилец Давид Нерес вывел гостей вперёд и установил окончательный счёт.

В другом матче группы "Н", который прошёл в Хайфе, местный "Маккаби" уступил французскому "ПСЖ". Хозяева неожиданно вышли вперёд на 24-й минуте, когда счёт открыл Тьяронн Чери. Через 13 минут Лионель Месси восстановил равновесие в матче. Во втором тайме Килиан Мбаппе вывел гостей вперёд, а под конец встречи Неймар упрочил преимущество парижан, установив окончательный счёт.

Отметим, что аргентинец Лионель Месси установил сразу два рекорда - стал первым игроком в истории, который забивал голы в 18 сезонах Лиги чемпионов, а также стал первым игроком в истории турнира, забившим в ворота 39 разных клубов.

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