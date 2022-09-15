В среду, 14 сентября, состоялись матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Два рекорда Месси и очередная неудача "Ювентуса"
Группа А
Рейнджерс - Наполи 0:3
В перенесённом матче второго тура "Наполи" в Глазго уверенно обыграл "Рейнджерс". Первый гол на 68-й минуте забил полузащитник гостей Маттео Политано, который реализовал пенальти. Голами в составе итальянцев также отметились Джакомо Распадори и Тангай Н'Домбеле.
Группа Е
Милан - Динамо Загреб 3:1
Челси - Зальцбург 1:1
"Милан" на своём поле принимал "Динамо" из Загреба и одержал уверенную победу. Матч проходил на стадионе "Сан-Сиро" и завершился победой итальянской команды со счётом 3:1.
Хозяева открыли счёт в конце первого тайма - гол забил нападающий Оливье Жиру, который реализовал 11-метровый удар. На 47-й минуте Алексис Салемакерс укрепил преимущество "Милана", но на 56-й минуте Мислав Оршич сократил отставание гостей. Окончательный счёт на 77-й минуте установил Томмазо Побега.
Отметим, что "Милан" продлил беспроигрышную серию до 13 матчей (10 побед, 3 ничьих). В последний раз "Милан" проигрывал 19 апреля в полуфинале Кубка Италии с "Интером" (0:3).
"Челси" в первом матче под руководством Грэма Поттера не смог обыграть австрийский "РБ Зальцбург". Матч проходил на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершился вничью - 1:1. На 48-й минуте Рахим Стерлинг вывел хозяев вперёд, но удержать счёт матча синие не смогли, и на 75-й минуте австрийцы сравняли счёт благодаря усилиям Ноа Окафора.
Первый матч в #ЛигаЧемпионов для нового тренера "Челси" Грэма Поттера pic.twitter.com/LVJtsOdWDe— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 14, 2022
Группа F
Шахтёр Донецк - Селтик 1:1
Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0
"Шахтёр" и "Селтик" не смогли выявить победителя в матче, который проходил на стадионе варшавской "Легии". На 10-й минуте матча "Селтик" вышел вперёд после гола Артёма Бондаренко в собственные ворота. Уже через 19 минут Михаил Мудрик восстановил равенство на табло, установив окончательный счёт в матче.
✊⚒#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/2FcbMpDFrm— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 14, 2022
Встреча в Мадриде завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Федерико Вальверде (80-я минута) и Марко Асенсио (90+1). Кстати, для наставника "королевского клуба" Карло Анчелотти это сотая победа в Лиге чемпионов в качестве тренера. Больше побед только у экс-тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона - 102.
Асенсио + Вальверде = ⚽️⚽️#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/B7ymIt9iU6— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 14, 2022
После двух туров "Реал" с шестью очками возглавляет таблицу группы "F", за ним располагаются украинский "Шахтёр" (4 очка), "Селтик" (1) и "РБ Лейпциг" (0).
Группа G
Копенгаген - Севилья 0:0
Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд 2:1
"Манчестер Сити" на своём поле обыграл дортмундскую "Боруссию" со счётом 2:1. У хозяев отличились Джон Стоунз (80-я минута) и перешедший летом из "Боруссии" Эрлинг Холанд (84`), который не стал праздновать забитый мяч. В составе проигравших голом отметился Джуд Беллингем (56`).
Таким образом, "Манчестер Сити" возглавляет турнирную таблицу группы "G", набрав шесть очков. Далее располагаются "Боруссия" (3 очка), "Копенгаген" (1) и "Севилья" (1).
Группа H
Ювентус - Бенфика 1:2
Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3
Плохи дела у "Ювентуса", который потерпел второе поражение подряд в Лиге чемпионов, дома уступив "Бенфике". Туринцы забили уже на 4-й минуте усилиями поляка Аркадиуша Милика, однако гости ответили на один мяч соперника своими двумя. В конце первого тайма Жоау Мариу сравнял счёт, а в начале второго - бразилец Давид Нерес вывел гостей вперёд и установил окончательный счёт.
🦅 Давид Нерес. Новый герой "Бенфики" 🇧🇷#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/rSerMjWLAa— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 14, 2022
В другом матче группы "Н", который прошёл в Хайфе, местный "Маккаби" уступил французскому "ПСЖ". Хозяева неожиданно вышли вперёд на 24-й минуте, когда счёт открыл Тьяронн Чери. Через 13 минут Лионель Месси восстановил равновесие в матче. Во втором тайме Килиан Мбаппе вывел гостей вперёд, а под конец встречи Неймар упрочил преимущество парижан, установив окончательный счёт.
Отметим, что аргентинец Лионель Месси установил сразу два рекорда - стал первым игроком в истории, который забивал голы в 18 сезонах Лиги чемпионов, а также стал первым игроком в истории турнира, забившим в ворота 39 разных клубов.
Месси - первый футболист, забивший в 18 подряд розыгрышах #ЛигаЧемпионов 🤯 pic.twitter.com/649Y3sPFI6— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 14, 2022
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