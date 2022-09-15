Два рекорда Месси и очередная неудача "Ювентуса"

Таким образом, "Манчестер Сити" возглавляет турнирную таблицу группы "G", набрав шесть очков. Далее располагаются "Боруссия" (3 очка), "Копенгаген" (1) и "Севилья" (1).

Группа H

Ювентус - Бенфика 1:2

Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3

Плохи дела у "Ювентуса", который потерпел второе поражение подряд в Лиге чемпионов, дома уступив "Бенфике". Туринцы забили уже на 4-й минуте усилиями поляка Аркадиуша Милика, однако гости ответили на один мяч соперника своими двумя. В конце первого тайма Жоау Мариу сравнял счёт, а в начале второго - бразилец Давид Нерес вывел гостей вперёд и установил окончательный счёт.

В другом матче группы "Н", который прошёл в Хайфе, местный "Маккаби" уступил французскому "ПСЖ". Хозяева неожиданно вышли вперёд на 24-й минуте, когда счёт открыл Тьяронн Чери. Через 13 минут Лионель Месси восстановил равновесие в матче. Во втором тайме Килиан Мбаппе вывел гостей вперёд, а под конец встречи Неймар упрочил преимущество парижан, установив окончательный счёт.

Отметим, что аргентинец Лионель Месси установил сразу два рекорда - стал первым игроком в истории, который забивал голы в 18 сезонах Лиги чемпионов, а также стал первым игроком в истории турнира, забившим в ворота 39 разных клубов.

Месси - первый футболист, забивший в 18 подряд розыгрышах #ЛигаЧемпионов 🤯 pic.twitter.com/649Y3sPFI6 — УЕФА (@UEFAcom_ru) September 14, 2022