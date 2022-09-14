Разведка: Российских военнослужащих пытаются удержать от бегства "заградительными отрядами"

"В результате действий украинских cил обороны среди личного состава оккупационных войск наблюдается нагнетание панических настроений и нежелание участвовать в войне. Ситуация усугубляется благодаря несвоевременным и неполным выплатам обещанного денежного содержания. Многие военные, единственной мотивацией которых было именно материальное обеспечение, ищут возможности либо вернуться на территорию РФ, либо сдаться в плен", - сообщили в разведке.

Как указали в ГРУ, российские войска, которые отошли с изюмского направления в Донецкую область, ожидают подвоза боекомплекта и топлива. При этом во время отступления подразделения израсходовали или бросили технику и вооружение. По информации разведки, россияне жалуются, что обещанную помощь так и не получили, пишет УНИАН.

Согласно сообщению разведки, подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии РФ (в/ч 12721) при отступлении из Изюма и Балаклеи понесли большие потери.

"В некоторых ротах осталось около половины личного состава. Выжившие намерены двигаться в сторону российской границы, чтобы вернуться домой", - утверждают в разведке.

Также сказано, что много оккупантов сосредоточилось вблизи российской границы в районе Белгородской области. Они не имеют связи с командованием, отсутствует поставка еды и боеприпасов.

"Чтобы остановить массовое бегство с поля боя, кремлевское командование усиливает использование "проверенных" советских методов "убеждения". Из перехваченных разговоров оккупантов стало известно об установлении в тылу так называемых "заградительных отрядов". В частности, командирам 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса поступило сообщение: "В тыльной полосе выставлен заградительный отряд. Все отступающие войска будут уничтожены. Приказ командующего номер 222. Довести ко всем постам", - отмечается в сообщении.

В условиях войны оперативно проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.