За последние сутки в Латвии зарегистрировано 1429 новых случаев Covid-19, скончался один человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За сутки выявлено 1429 новых случаев Covid-19, скончался один человек
За сутки выявлено 1429 новых случаев Covid-19, скончался один человек
Умерший входил в возрастную категорию от 80 до 89 лет. Он был полностью вакцинирован.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 856,7 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 4594 лабораторных теста на Covid-19, 31,1% из них оказались положительными.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 921 974 человек, умер 5981 человек.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова