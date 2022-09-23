За сутки выявлено 1429 новых случаев Covid-19, скончался один человек

Умерший входил в возрастную категорию от 80 до 89 лет. Он был полностью вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 856,7 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4594 лабораторных теста на Covid-19, 31,1% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 921 974 человек, умер 5981 человек.