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За сутки выявлено 1429 новых случаев Covid-19, скончался один человек

rus.tvnet.lv
За сутки выявлено 1429 новых случаев Covid-19, скончался один человек
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Больница в Риге.
Больница в Риге. Фото: Sintija Zandersone

За последние сутки в Латвии зарегистрировано 1429 новых случаев Covid-19, скончался один человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умерший входил в возрастную категорию от 80 до 89 лет. Он был полностью вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 856,7 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4594 лабораторных теста на Covid-1931,1% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 921 974 человек, умер 5981 человек.

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