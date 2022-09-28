Фото ⟩ Госполиция получила новые автомобили, мотоциклы, лодку и дроны

Для обеспечения контроля и надзора за дорожным движением, а также для выполнения других обязанностей, Государственная полиция пополнила свой флот дронов 16-ю беспилотниками. Эти аппарата будут переданы в пользование всем региональным структурным подразделениям.

Кроме того, полиция получила 10 мотоциклов марки BMW, которые уже на заводе произведены непосредственно под нужды полиции и для обеспечения необходимых функций. Также Государственная полиция уже получила 74 нетрафарированных автомобиля KIA Ceed.

Галерея: Госполиция получила новый автотранспорт и дроны

Дополнительно к этому были получены 10 специально переделанных и технически оборудованных трафарированных автомобилей марки Ford, которые будут переданы в распоряжение кинологов и экспертов управления криминалистики.

Все автомобили оборудованы двигателями повышенной мощности, автоматическими коробками передач и автоматической идентификацией водителя.

В свою очередь с целью укрепить возможности реагирования на воде, была приобретена новая специально оборудованная моторная лодка с прицепом для ее транспортировки.