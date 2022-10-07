СМИ: ЧВК "Вангер" массово вербует наемников за границей

Наемников ищут в Турции, Сербии, Чехии, Польше, Венгрии, Германии, Канаде и других странах, даже в Латинской Америке.

В рядах российских наемников - большие потери из-за всеобщей дезорганизации, царящей в вооруженных силах РФ.

Кандидатам предлагают зарплату в два раза выше, чем была до начала войны России в Украине - 10 000 долларов в месяц.

"Обычно они принимают людей с солидным боевым опытом, но теперь они пытаются получить всех, кто готов убивать и кому нужны деньги", - пояснил один из источников.

Кампания "Вагнер" развернута, используя в качестве посредников "проживающих в Европе российских олигархов, связанных с преступным миром".

В течение последних месяцев в СМИ прозвучала информация, что ЧВК "Вагнер" в России вербует новых наемников среди заключенных, находящихся в тюрьме, желательно, за тяжелые, насильственные преступления.

Кроме зарплаты, им обещают и помилование президента.