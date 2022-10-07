ЧВК "Вагнер" в связи с понесенными в Украине потерями массово вербует новых наемников за границей, сообщает базирующееся в Лондоне издание Middle East Eye со ссылкой на свои источники.
СМИ: ЧВК "Вангер" массово вербует наемников за границей
Наемников ищут в Турции, Сербии, Чехии, Польше, Венгрии, Германии, Канаде и других странах, даже в Латинской Америке.
В рядах российских наемников - большие потери из-за всеобщей дезорганизации, царящей в вооруженных силах РФ.
Кандидатам предлагают зарплату в два раза выше, чем была до начала войны России в Украине - 10 000 долларов в месяц.
"Обычно они принимают людей с солидным боевым опытом, но теперь они пытаются получить всех, кто готов убивать и кому нужны деньги", - пояснил один из источников.
Кампания "Вагнер" развернута, используя в качестве посредников "проживающих в Европе российских олигархов, связанных с преступным миром".
В течение последних месяцев в СМИ прозвучала информация, что ЧВК "Вагнер" в России вербует новых наемников среди заключенных, находящихся в тюрьме, желательно, за тяжелые, насильственные преступления.
Кроме зарплаты, им обещают и помилование президента.
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