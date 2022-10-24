Сеть супермаркетов снижает и фиксирует цены еще на сотню популярных товаров

Представитель правления Rimi Latvia Валдис Турлайс указывает, что в сентябре, когда была начата эта программа, Rimi снизила и зафиксировала до конца года цены на 100 самых популярных продуктов в различных категориях, в основном сконцентрировавшись на товарах питания, однако в список были включены и предметы гигиены первой необходимости и товары для детей.