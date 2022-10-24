Торговая сеть Rimi Latvia расширяет программу фиксированных цен до более чем 200 продуктов, сообщили RUS TVNET в компании.
Сеть супермаркетов снижает и фиксирует цены еще на сотню популярных товаров
Представитель правления Rimi Latvia Валдис Турлайс указывает, что в сентябре, когда была начата эта программа, Rimi снизила и зафиксировала до конца года цены на 100 самых популярных продуктов в различных категориях, в основном сконцентрировавшись на товарах питания, однако в список были включены и предметы гигиены первой необходимости и товары для детей.
"Сейчас мы обобщили отзывы наших покупателей и работников о том, какие еще продукты стоит включить в эту программу, и пополнили ассортимент фиксированных цен излюбленными молочными продуктами, кондитерскими изделиями, соками, кофейными напитками и товарами гигиены", - отметил Турлайс.
Напомним, Rimi ввела упомянутую программу в начале сентября 2022 года.
Программа введена с целью оказать поддержку жителям Латвии в осенне-зимний сезон, когда с учетом стремительного роста инфляции значительно увеличатся обычные расходы домохозяйств.
До конца года цены в магазинах Rimi были снижены и зафиксированы в таких категориях продуктов питания, как молоко, хлеб, фрукты, овощи, мясо, рыба, а также на товары первой необходимости, такие как зубная паста, детские подгузники и другие.
В ассортименте товаров на первом этапе снижения и фиксации цены 90% составили наиболее востребованные продукты питания, остальные 10% - предметы гигиены первой необходимости.
В зависимости от ситуации на рынке и реакции покупателей будет оцениваться возможность продолжения фиксации цен на отдельные группы товаров и в начале будущего года.
Как сообщалось, компания Rimi Latvia в прошлом году работала с оборотом в 1,015 млрд евро, что на 7,3% больше, чем годом ранее, а прибыль предприятия увеличилась на 20,8% и составила 36,745 млн евро.
Rimi Latvia зарегистрирована в январе 1992 года, ее основной капитал - 5 млн евро. Единственным владельцем компании является зарегистрированное в Швеции предприятие Rimi Baltic.
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