Усик признан боксёром года по версии Всемирной боксёрской организации

Победитель был объявлен на ежегодном съезде WBO, который проходит с 24 по 29 октября в Пуэрто-Рико.

Напомним, что в этом году Усик провёл лишь один бой. Украинец успешно защитил титулы чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе, победив раздельным решением судей британца Энтони Джошуа. В активе 35-летнего украинца 20 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.

После победы над Джошуа украинец вызвал на бой чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Проведение очного боя между Усиком и Фьюри возможно в 2023 году в Саудовской Аравии.

Украинец ранее владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, WBA и Всемирного боксёрского совета (WBC) в весе до 90,71 кг. Усик также завоевал золото на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.

WBO Unified Heavyweight Champion @usykaa is presented with a portrait by renowed artist @Pat_KillianArt during the Annual WBO Convention today at Royal Sonesta Hotel 🇵🇷 pic.twitter.com/sBqSUQawKK — WBO (@WorldBoxingOrg) October 25, 2022