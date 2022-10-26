Всемирная боксёрская организация (WBO) признала украинца Александра Усика лучшим боксёром года. Об этом сообщается в Twitter организации.
Усик признан боксёром года по версии Всемирной боксёрской организации
Победитель был объявлен на ежегодном съезде WBO, который проходит с 24 по 29 октября в Пуэрто-Рико.
Напомним, что в этом году Усик провёл лишь один бой. Украинец успешно защитил титулы чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе, победив раздельным решением судей британца Энтони Джошуа. В активе 35-летнего украинца 20 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.
После победы над Джошуа украинец вызвал на бой чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Проведение очного боя между Усиком и Фьюри возможно в 2023 году в Саудовской Аравии.
Украинец ранее владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, WBA и Всемирного боксёрского совета (WBC) в весе до 90,71 кг. Усик также завоевал золото на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.
WBO Unified Heavyweight Champion @usykaa is presented with a portrait by renowed artist @Pat_KillianArt during the Annual WBO Convention today at Royal Sonesta Hotel 🇵🇷 pic.twitter.com/sBqSUQawKK— WBO (@WorldBoxingOrg) October 25, 2022
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