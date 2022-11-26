Минобороны планирует очередную поставку помощи Украине

Министерство подготовило проект постановления правительства о передаче материально-технических средств Украине.

Более подробная информация о поставке не предоставляется.

В начале сентября Минобороны сообщило, что с 24 февраля военная помощь правительства Латвии Украине в борьбе против вторжения России уже достигла почти 300 млн евро, а жители Латвии, предприятия и неправительственные организации собрали пожертвования на сумму более 15,7 млн евро.

Военная поддержка Латвии Украине включает в себя оружие, личное снаряжение, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие, ракеты Stinger, беспилотники, самоходные гаубицы, вертолеты, топливо и др.

Министерство внутренних дел с начала войны также неоднократно оказывало из своих резервов различную практическую помощь украинским службам.