Поскольку Украина пытается обеспечить противовес российским атакам на критически важные объекты инфраструктуры, страны НАТО должны разрешить Киеву использовать оружие для ударов по военным объектам на территории России, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в кулуарах встречи министров иностранных дел стран НАТО.
Ринкевич: Украина может использовать оружие для ударов по России
"Мы должны разрешить украинцам применять оружие для нанесения ударов по ракетным объектам или аэродромам, с которых развертываются эти операции", - заявил министр в интервью в Бухаресте.
По словам Ринкевича, союзники "не должны бояться" эскалации.
Страны НАТО пока воздерживаются от поставок Украине ракет большой дальности, поэтому Украина наносит удары только по приграничным районам России и аннексированным территориям. НАТО поставляет Украине оружие с дальностью действия не более 100-120 километров.
Однако страны альянса пока воздерживаются от поставок тактических ракет или ракетных комплексов с дальностью до 300 километров, ударной авиации и истребителей.
Мировые СМИ со ссылкой на источники сообщают, что США обеспокоены дальнейшей эскалацией российско-украинской войны.
Однако, как заявил Ринкевич, другие страны НАТО считают, что Украина не должна иметь ограничений относительно выбора целей, сообщает "Радио Свобода".
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