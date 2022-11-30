Ринкевич: Украина может использовать оружие для ударов по России

"Мы должны разрешить украинцам применять оружие для нанесения ударов по ракетным объектам или аэродромам, с которых развертываются эти операции", - заявил министр в интервью в Бухаресте.

По словам Ринкевича, союзники "не должны бояться" эскалации.

Страны НАТО пока воздерживаются от поставок Украине ракет большой дальности, поэтому Украина наносит удары только по приграничным районам России и аннексированным территориям. НАТО поставляет Украине оружие с дальностью действия не более 100-120 километров.

Однако страны альянса пока воздерживаются от поставок тактических ракет или ракетных комплексов с дальностью до 300 километров, ударной авиации и истребителей.

Мировые СМИ со ссылкой на источники сообщают, что США обеспокоены дальнейшей эскалацией российско-украинской войны.

Однако, как заявил Ринкевич, другие страны НАТО считают, что Украина не должна иметь ограничений относительно выбора целей, сообщает "Радио Свобода".