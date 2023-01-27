Разрабатываются предложения по улучшению налоговой системы, в том числе ее упрощению, заявил в четверг, 26 января, премьер-министр Кришьянис Кариньш на рабочей встрече с представителями Министерства финансов, других министерств, социальных партнеров и организаций-партнеров правительства.
В правительстве разрабатываются предложения по улучшению налоговой системы
По словам премьера, решения об изменениях планируется принять в этом году, чтобы они вступили в силу с 2024 года.
Как сообщили в Государственной канцелярии, по инициативе премьер-министра 26 января состоялось первое совещание о подготовке предложений по основным направлениям налоговой политики в 2024-2027 гг.
На встрече Кариньш отметил, что "наша общая цель - повысить конкурентоспособность латвийской экономики".
Представители Латвийской конфедерации работодателей, Латвийской торгово-промышленной палаты, Латвийского союза самоуправлений, Латвийской конфедерации свободных профсоюзов и Латвийской академии наук выразили общее мнение, что налоговое бремя на рабочую силу в Латвии выше, чем в других странах Балтии, за исключением получателей минимальной зарплаты. Это препятствует развитию регионов и экономическому росту, от чего страдают и работодатели, и работники.
В то же время партнеры правительства приветствовали решение улучшить налоговую систему страны, чтобы вывести Латвию на путь экономического и социального роста.
Следующая рабочая встреча запланирована на февраль.
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