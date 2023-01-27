В правительстве разрабатываются предложения по улучшению налоговой системы

По словам премьера, решения об изменениях планируется принять в этом году, чтобы они вступили в силу с 2024 года.

Как сообщили в Государственной канцелярии, по инициативе премьер-министра 26 января состоялось первое совещание о подготовке предложений по основным направлениям налоговой политики в 2024-2027 гг.

На встрече Кариньш отметил, что "наша общая цель - повысить конкурентоспособность латвийской экономики".

Представители Латвийской конфедерации работодателей, Латвийской торгово-промышленной палаты, Латвийского союза самоуправлений, Латвийской конфедерации свободных профсоюзов и Латвийской академии наук выразили общее мнение, что налоговое бремя на рабочую силу в Латвии выше, чем в других странах Балтии, за исключением получателей минимальной зарплаты. Это препятствует развитию регионов и экономическому росту, от чего страдают и работодатели, и работники.

В то же время партнеры правительства приветствовали решение улучшить налоговую систему страны, чтобы вывести Латвию на путь экономического и социального роста.

Следующая рабочая встреча запланирована на февраль.