Подходит к концу воскресенье, 5 февраля. Завтра начнется новая рабочая неделя. О главных событиях дня можно прочитать в подборке новостей от RUS TVNET.
Главное за 5 февраля ⟩ Флаг России в детском парке, скорое наступление весны и Стакис говорит о ямах
Новости Латвии:
Отец, который привел своего ребенка в детский парк игр и развлечений MaryMaris в торговом центре в Риге, заметил, что там размещены не только надписи на русском языке, но и флаг России, сообщает передача Bez Tabu.
В последнее время все чаще слышно о случаях, когда пассажиры ждут на остановке, а автобусы проезжают мимо них, сообщает передача 4. studija Латвийского телевидения.
В ближайшие дни на западном побережье Курземе наступит метеорологическая весна, а через несколько дней она может начаться и на остальной территории Латвии, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
В субботу, 4 февраля, с более чем 65 ледяными произведениями искусства из 80 тонн льда, демонстрацией изготовления ледовых скульптур и широкой развлекательной программой - аттракционами, увлекательными шоу и концертами - завершился второй день 24-го Международного фестиваля ледяных скульптур в Елгаве.
В субботу, 4 февраля, прошел полуфинал песенного конкурса Supernova, в ходе которого определились 10 финалистов, которые поборются за возможность представлять Латвию на международном песенном конкурсе "Евровидение".
За рубежом:
Ночью 4 февраля в Украине, в оккупированной Россией Луганской области, в больницу был доставлен российский наемник Игорь Мангушев, который стал известен в августе 2022 года, когда на вечеринке выступил на сцене, держа в руке череп, по его собственным словам, защитника "Азовстали".
Утром в воскресенье, 5 февраля, российские войска нанесли очередной ракетный удар по центру Харькова. Как сообщают украинские СМИ, ранения получили пять человек.
Министр обороны Украины Алексей Резников на следующей неделе может покинуть свою должность, и его место может занять нынешний руководитель разведывательной службы Кирилл Буданов, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.
В территориальных водах США идет операция по извлечению обломков воздушного шара. Президент страны Байден ранее заявил, что Вашингтон "позаботится" об аэростате с оборудованием для разведки.
Пользователям мобильных телефонов рекомендуют удалить 12 приложений Android, которые Google отключил от платформы Play Store. Эти приложения с фальшивыми пользователями заставляли смотреть на бесконечную рекламу, а также пытались украсть конфиденциальные данные, пришли к выводу специалистов кибербезопасности Dr.Web.
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру на турнире Bellator 290.
Интересное чтиво:
Яма на яме ямой погоняет. Нет более объединяющей темы для рижан, чем стыдные дороги в столице. В эфире "Кто вам платит?" обсудили качество дорожного покрытия с мэром города Мартиньшем Стакисом.
Как раз в тот момент, когда я подумал, что устал от бреда политиков, латвийский интернет выручил меня совершенно забавной бурей - местный производитель дизайнерских ламп узнал про DIY (do it yourself, или "сделай сам") и набросился на молодых людей за то, что они позволили сделать лампу только для себя. Представьте, что будет дальше? Люди начнут сами шить себе одежду? Готовить для себя?!
С осени прошлого года в российско-украинской войне появился новый весомый фактор - иранские беспилотники "Шахед". Смертоносные дроны Россия использует преимущественно для атак на гражданскую и военную инфраструктуру внутри Украины.
Кандидоз - это воспаление, вызванное дрожжевым грибком, которое может возникать в пищеварительном тракте, на коже, на ногтях, в полости рта и на половых органах. Воспаление возникает при определенных условиях, когда снижается сопротивляемость организма.
"Учитель, мы не успеем закончить эту работу до окончания урока", - ворчат ученики 6-го класса Лаагнаской гимназии в самом начале математики. Они замечают стопку бумаг в руках педагога, будто намекающую, что вот-вот начнется контрольная работа.
Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи последних дней. Что на этот раз желтая пресса писала о Пугачевой и Меладзе?
55-летняя фотомодель, актриса и секс-символ 90-х Памела Андерсон (Pamela Anderson) в издании Interview появилась в свежей съемке. Звезда предстала в разных образах, в том числе полностью обнаженной.
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