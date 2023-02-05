Главное за 5 февраля ⟩ Флаг России в детском парке, скорое наступление весны и Стакис говорит о ямах

Утром в воскресенье, 5 февраля, российские войска нанесли очередной ракетный удар по центру Харькова. Как сообщают украинские СМИ, ранения получили пять человек.

Министр обороны Украины Алексей Резников на следующей неделе может покинуть свою должность, и его место может занять нынешний руководитель разведывательной службы Кирилл Буданов, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

В территориальных водах США идет операция по извлечению обломков воздушного шара. Президент страны Байден ранее заявил, что Вашингтон "позаботится" об аэростате с оборудованием для разведки.

Пользователям мобильных телефонов рекомендуют удалить 12 приложений Android, которые Google отключил от платформы Play Store. Эти приложения с фальшивыми пользователями заставляли смотреть на бесконечную рекламу, а также пытались украсть конфиденциальные данные, пришли к выводу специалистов кибербезопасности Dr.Web.

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру на турнире Bellator 290.

Интересное чтиво:

Яма на яме ямой погоняет. Нет более объединяющей темы для рижан, чем стыдные дороги в столице. В эфире "Кто вам платит?" обсудили качество дорожного покрытия с мэром города Мартиньшем Стакисом.