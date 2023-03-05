ГЛАВНОЕ ЗА 5 МАРТА ⟩ Долин о латышском, "держатель кошелька Путина" над Латвией и неделя снегопадов впереди

За рубежом:

В субботу через воздушное пространство Латвии были осуществлены полеты по маршруту Франкфурт - Москва - Нюрнберг, сообщает Apollo.lv со ссылкой на информацию портала Flightradar24. Глава международной организации исследовательской журналистики Bellingcat Христо Грозев со ссылкой на опубликованную в российских Telegram-каналах информацию сообщает, что в самолете находился "держатель кошелька Путина" Сергей Ролдугин, который пролетел через Латвию в связи с "чрезвычайной медицинской ситуацией".

Британская газета Daily Telegraph на протяжении последней недели публиковала сообщения из чатов экс-министра здравоохранения Британии Мэтта Хэнкока с коллегами в период пандемии. Как писал в чате один из чиновников, для предупреждений и требований, которые правительство адресует населению, важен "фактор страха/вины".

С момента вторжения России в Украину за ее свободу борются не только украинские военнослужащие, но и добровольцы из других стран мира, которые пополнили ряды защитников. Встречаются на фронте и жители Латвии, отправившиеся туда по разными причинам. Латвиец по прозвищу Халк полгода неустанно борется на фронте за победу Украины, в свою очередь воюющим в Украине солдатам помощь оказывает латвийский военный медик по прозвищу Призрак Днепра. Если совсем точно - один из медиков подразделения "Призрак Днепра".