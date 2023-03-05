Вот и подходят к концу выходные, уже завтра наступят трудовые будни. Между тем, RUS TVNET готов рассказать о самых главных событиях воскресенья, 5 марта, в своем ежедневном дайджесте.
ГЛАВНОЕ ЗА 5 МАРТА ⟩ Долин о латышском, "держатель кошелька Путина" над Латвией и неделя снегопадов впереди
Новости Латвии:
"Дом - там, где близкие, это отчетливо, близкие здесь. Поэтому дом сейчас в Риге. Но ощущения какой-то стабильности, укорененности нет даже близко ни психологически, ни, если так можно сказать, юридически", - в эфире "Кто вам платит?" сказал российский кинокритик Антон Долин.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), отвечая на вопросы СМИ о недостаточном финансировании здравоохранения, указал на неэффективное использование имеющихся денег и необходимость реорганизации системы. Re:Check рассмотрел два его аргумента и счел их необоснованными.
В субботу вечером в Огре в кювет съехал автобус, в котором находился 41 человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.
Депутаты Союза зеленых и крестьян (СЗК) просят премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") разъяснить использование государственных средств для услуг фотографа в его бюро.
Западные страны должны поставлять Украине истребители, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в интервью немецкому журналу Der Spiegel.
На следующей неделе снег в Латвии в разных регионах ожидается каждый день, возможны сильные снегопады и метели, прогнозирует Global Forecast System.
За рубежом:
В субботу через воздушное пространство Латвии были осуществлены полеты по маршруту Франкфурт - Москва - Нюрнберг, сообщает Apollo.lv со ссылкой на информацию портала Flightradar24. Глава международной организации исследовательской журналистики Bellingcat Христо Грозев со ссылкой на опубликованную в российских Telegram-каналах информацию сообщает, что в самолете находился "держатель кошелька Путина" Сергей Ролдугин, который пролетел через Латвию в связи с "чрезвычайной медицинской ситуацией".
Британская газета Daily Telegraph на протяжении последней недели публиковала сообщения из чатов экс-министра здравоохранения Британии Мэтта Хэнкока с коллегами в период пандемии. Как писал в чате один из чиновников, для предупреждений и требований, которые правительство адресует населению, важен "фактор страха/вины".
С момента вторжения России в Украину за ее свободу борются не только украинские военнослужащие, но и добровольцы из других стран мира, которые пополнили ряды защитников. Встречаются на фронте и жители Латвии, отправившиеся туда по разными причинам. Латвиец по прозвищу Халк полгода неустанно борется на фронте за победу Украины, в свою очередь воюющим в Украине солдатам помощь оказывает латвийский военный медик по прозвищу Призрак Днепра. Если совсем точно - один из медиков подразделения "Призрак Днепра".
Мужчина пытался уплыть из Крыма в Одессу, чтобы бороться на стороне Украины против российских захватчиков. Однако Верховный суд контролируемого Россией Крыма приговорил его к тюремному сроку, пишет "Медуза".
1 марта на заправочной станции около торгового центра Sikupilli в Таллинне произошел взрыв газа в автомобиле. Видеозаписи происшествия и поврежденного взрывом автомобиля распространяются в социальных сетях со скоростью света, пишет Limon.ee.
В ходе войны против Украины Россия уже не раз выделялась "нерушимой логикой". После того, как по их же вине производство соусов "Чумак" в Херсонской области не смогло возобновить деятельность, россияне начали демонтаж завода, а устройства увезли в Крым. Поставщики "Чумака" - местные сельскохозяйственные предприятия - были вынуждены перейти под российскую юрисдикцию, сообщает украинское издание Focus.ua.
Семья, десятилетиями жившая среди густого леса, после многих лет споров с волостью пошла в суд по примеру героев Таммсааре искать правды и справедливости, но к середине марта им придется покинуть родной дом, пишет Rus.Postimees.
В США начались предварительные работы, чтобы начать обучение пилотов армии Украины на истребителях F-16, сообщает УНИАН со ссылкой на NBC.
Слухи об ухудшении здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова ходили давно, но события последних дней придали им новый импульс. Из разных источников поступают сообщения о том, что он был отравлен, что также объясняет проблемы с почками и опухшее лицо.
Интересное чтиво:
УЕФА оштрафовала команду Высшей лиги Латвии "Валмиеру" на 50 000 евро за финансовые нарушения, сообщает агентство LETA.
Этот тест будет одним из самых легких: сложно найти жителя Латвии, который не знал бы об этих городах.
Считается, что один из эффективных методов улучшить самочувствие после слишком большого количества выпитого спиртного — это опохмелиться, то есть выпить с утра ещё. "Проверено. Медиа" решили проверить, действительно ли похмелье можно побороть таким образом.
Более сотни стран достигли исторического соглашения о защите Мирового океана после многолетних переговоров.
Вечером в субботу в Латгальском представительстве Gors в Резекне были вручены награды ежегодной премии латгальской культуры Boņuks.
В наши дни большая часть людей получает информацию из интернета и смартфон с интернет-подключением является неотъемлемой частью жизни. Раньше в России мобильная связь была развита хорошо, однако санкции делают свое дело, и теоретически существует вероятность, что в руках российских пользователей смартфоны могут превратиться в простые "кирпичи без смысла и содержания".
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