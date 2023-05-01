Главное за 1 мая ⟩ Пенсионная реформа, новая схема грабежа подростков и Elektrum понижает цены

Заканчиваются длинные выходные, надемся все смогли отдохнуть и набраться сил. Между тем, RUS TVNET расскажет о самых главных событиях понедельника, 1 мая.
Новости Латвии:
После почти полутора лет работы поступило новое предложение по реформированию сферы пенсионного обеспечения. Подготовленное предложение предусматривает, что круг получателей пенсий по выслуге лет будет более узким, а период получения этих пенсий - короче. Тем временем Министерство благосостояния предлагает повысить возраст выхода на пенсию по выслуге лет, сообщает программа De Facto на LTV.
Днем в понедельник, 1 мая, у памятника Райнису на Эспланаде в Риге прошел митинг, организованный Русским союзом Латвии (РСЛ), на котором представители партии призвали протестовать против нескольких вещей, говорится в заявлении РСЛ.
Для большей части клиентов Elektrum цена на электроэнергию снизится на 15%, сообщил директор по продажам AS Latvenergo Улдис Муциниекс.
Передаче TV3 Nekā personīga стало известно, что из-за санкций и в результате войны провалились две закупки для восстановления изношенных установок Кегумской и Плявиньской гидроэлектростанций (ГЭС), которые позволили бы повысить эффективность производства электроэнергии и устранить ситуации, когда в какой-то момент водные турбины могут сломаться.
В социальных сетях распространилась информация о новой схеме ограбления подростков. Грабители в соцсетях обращаются к молодому человеку, который увлекается граффити, приглашают его в какое-нибудь отдаленное место без камер, чтобы молодой человек якобы мог нарисовать там граффити, но вместо этого подростка грабят, сообщает Dienas ziņas.
За рубежом:
На железной дороге в Брянской области России произошел взрыв, в результате которого сошел с рельсов грузовой поезд, сообщили местные чиновники и СМИ.
Postimees посетил несколько автомастерских во Львове и его окрестностях и выяснил, по какой цене местные жители готовы ремонтировать или оснащать технику, которую используют украинские бойцы и фронтовые медики на поле боя. Оказалось, что цены на проводимые в Украине под руководством НКО Slava Ukraini автомобильные работы, необходимые для оборудования машин под полевую скорую помощь, могут быть гораздо ниже тех, о которых сообщалось ранее.
В ночь с воскресенья на понедельник, 1 мая, российские войска выпустили по городам Украины 18 крылатых ракет, 15 из которых были сбиты силами ПВО Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Коммунистическое правительство Кубы отменило традиционную первомайскую демонстрацию из-за острой нехватки бензина и дизельного топлива.
Южноафриканская газета Sunday Times сообщает, что власти ЮАР пытаются убедить Кремль отказаться от визита президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС, который летом состоится в Южной Африке. Причина - в ордере на арест главы России, который ранее по обвинению в военных преступлениях, совершенных в Украине, выдал Международный уголовный суд (МУС) в Гааге.
Российские военные в Бахмуте после украинских контрударов были вынуждены оставить несколько позиций, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
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