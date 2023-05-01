Главное за 1 мая ⟩ Пенсионная реформа, новая схема грабежа подростков и Elektrum понижает цены

На протяжении многих лет BMW является одной из самых желанных марок автомобилей в мире. Даже в странах, где предпочитают бюджетные автомобили, BMW доминирует на рынке подержанных авто. Но все ли модели BMW одинаково хорошо сохраняют свою ценность?

1 мая свой день рождения отмечает солистка группы Little Big Софья Таюрская. Рассказываем об этой певице в рамках рубрики "Звезда недели".

Водителю школьного автобуса из Мичигана внезапно стало плохо за рулем, и она потеряла сознание. К счастью, один из школьников оказался находчивым и смог быстро среагировать, тем самым спася остальных 66 молодых людей, находившихся в транспортном средстве, сообщает CNN.

"Все у нас в голове", - подчеркивает латвийский блогер Яна Брук, рассказывая о своей победе на шоу Mīla kemperī, а также о том, как она изменилась за последние два года.

Немецкий полузащитник лондонского "Челси" Кай Хаверц пожаловался на то, что зависим от сахара.

​В настоящее время в столице Латвии ведутся масштабные работы по ремонту дорог и приведению в порядок инфраструктуры, из-за чего возникли большие пробки. Правда, это обычное дело и в других частях света - в других городах пробок еще больше. Компания TomTom, более известная созданием навигационных устройств, собрала список городов мира и подсчитала, в каких из них самые большие пробки.