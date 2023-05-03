Главное за 3 мая ⟩ Атака дронов на Кремль, интервью с Лианой Лангой и стрельба по школьникам в Белграде

По сообщениям пресс-службы Кремля, в ночь на 3 мая была совершена атака беспилотников по кремлевской резиденции Владимира Путина. Президента России в это время там не было. После этого российские комментаторы призвали Кремль к "методичным, планомерным и безжалостным" ответным ударам. Киев обвинения в причастности к инциденту отрицает, объясняя это тем, что произошедшее "дает основания России оправдать свои атаки по гражданским" в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления России о том, что Киев попытался нанести удар беспилотниками по Кремлю в среду, 3 мая.

По словам Петра Глиньского, конкуренты правящей партии "Право и справедливость" - заложники групп интересов, которые "только и думают" закончить войну в Украине и вернуться к бизнесу с РФ.

В одной из школ Белграда, столицы Сербии, семиклассник открыл стрельбу по ученикам. По информации местных СМИ, погибли охранник и по меньшей мере восемь подростков. Еще как минимум шесть школьников ранены, среди пострадавших есть и взрослые. Подозреваемый был задержан, сообщает Русская служба ВВС.

Совместное расследование журналистов из Северной Европы предполагает, что российские корабли, способные выполнять подводные операции, находились рядом с местом, где позже произошли взрывы на газопроводе Nord Stream. Прямого утверждения о возможной причастности России к взрывам расследование не содержит - журналисты лишь задают вопрос: что там могли делать эти корабли перед взрывами?