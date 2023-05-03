Сегодняшний день принес множество важных и интересных новостей. Чтобы вы ничего не упустили, в традиционной ежедневной подборке RUS TVNET рассказывает о самом главном за среду, 3 мая.
Главное за 3 мая ⟩ Атака дронов на Кремль, интервью с Лианой Лангой и стрельба по школьникам в Белграде
Новости Латвии:
Лиана Ланга - поэтесса, публицист, автор идеи и глава кампании #AtkrieviskoLatviju (#ДерусифицируйЛатвию). Зачем нужна такая кампания, чего пытаются добиться Ланга и ее единомышленники и какой они видят Прекрасную Латвию Будущего? Онлайн-журнал Klik задал эти вопросы непосредственно самой Лиане Ланге.
Читатель портала TVNET поделился видео, на котором видно, как элегантный Mercedes в Юрмале нагло игнорирует правила дорожного движения.
Государственная полиция предприняла все возможные меры, чтобы найти Леона Русиньша - убийцу женщины, которая была зарезана под Екабпилсом, заявил в передаче 1:1 Латвийского телевидения начальник Госполиции Арманд Рукс.
В Иманте женщина, управляя автомобилем BMW друга, врезалась в три припаркованные машины. Женщина доставлена в больницу, однако обстоятельства аварии неясны, сообщает передача Degpunktā.
Недавно внимание жителей многоквартирного дома по улице Пурвциема в Риге привлекли несколько оперативных автомобилей, приехавших во двор. Как выяснилось, там порезали женщину, сообщает передача Degpunktā.
За рубежом:
По информации пресс-службы Кремля, в ночь на среду, 3 мая, Украина пыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина, сообщают российские СМИ.
По сообщениям пресс-службы Кремля, в ночь на 3 мая была совершена атака беспилотников по кремлевской резиденции Владимира Путина. Президента России в это время там не было. После этого российские комментаторы призвали Кремль к "методичным, планомерным и безжалостным" ответным ударам. Киев обвинения в причастности к инциденту отрицает, объясняя это тем, что произошедшее "дает основания России оправдать свои атаки по гражданским" в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления России о том, что Киев попытался нанести удар беспилотниками по Кремлю в среду, 3 мая.
По словам Петра Глиньского, конкуренты правящей партии "Право и справедливость" - заложники групп интересов, которые "только и думают" закончить войну в Украине и вернуться к бизнесу с РФ.
В одной из школ Белграда, столицы Сербии, семиклассник открыл стрельбу по ученикам. По информации местных СМИ, погибли охранник и по меньшей мере восемь подростков. Еще как минимум шесть школьников ранены, среди пострадавших есть и взрослые. Подозреваемый был задержан, сообщает Русская служба ВВС.
Совместное расследование журналистов из Северной Европы предполагает, что российские корабли, способные выполнять подводные операции, находились рядом с местом, где позже произошли взрывы на газопроводе Nord Stream. Прямого утверждения о возможной причастности России к взрывам расследование не содержит - журналисты лишь задают вопрос: что там могли делать эти корабли перед взрывами?
Украина вводит в заблуждение российских военных, используя надувные макеты тяжелого вооружения, пишет британский еженедельник The Economist в своем последнем номере. Этот материал пересказывает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
Несмотря на то, что он был сдан в эксплуатацию еще в прошлом году, двери "Инженерный арсенал" в Даугавпилсе откроет только в эту пятницу, 5 мая. Портал TVNET узнал, что скрывает на данный момент самая крупная экспозиция ретро-техники в Латгале.
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