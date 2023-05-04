Главное за 4 мая ⟩ День восстановления независимости Латвии, повреждена копия памятника Свободы и ВСУ наступает

С 1 января 2024 года подключиться к системе э-здоровья можно будет только при помощи квалифицированных электронных средств идентификации личности - eID-карты, карты электронной подписи или eParaksts mobile, сообщает Латвийское радио.

За рубежом:

Вооруженные силы Украины начали свое долгожданное наступление, заявил в среду вечером основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

В ночь на четверг на юге России произошли пожары на двух нефтеперерабатывающих объектах, сообщают российские СМИ со ссылкой на местные власти.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с большой речью в Международном уголовном суде в Гааге, куда он прибыл накануне из Хельсинки. Тем временем Россия минувшей ночью вновь обстреливала территорию Украины. О взрывах и артобстрелах сообщают из Киева, Запорожья, Одессы и других регионов.

Российские власти только в среду днем объявили, что Кремль был атакован двумя беспилотниками, хотя на видео с этим инцидентом - темное время суток. Пресс-служба Владимира Путина назвала произошедшее, в том числе, "покушением на президента", однако вероятность его нахождения в Кремле ночью - невелика. Русская служба Би-би-си рассказывает, какие вопросы остались после обнародования официальной версии атаки на Кремль.

Сокращение добычи с мая ничего не дало: котировки падают из-за событий в США и данных из Китая. Домовладельцам в ФРГ рекомендуют запасаться подешевевшим мазутом на следующую зиму.

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