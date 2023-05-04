Заканчивается праздничный выходной, надеемся, что все смогли отдохнуть и посетить праздничные мероприятия. А между тем, RUS TVNET расскажет о самых главных событиях четверга, 4 мая.
Главное за 4 мая ⟩ День восстановления независимости Латвии, повреждена копия памятника Свободы и ВСУ наступает
Новости Латвии:
В четверг, 4 мая, в честь 33-й годовщины восстановления независимости Латвии в Алуксне проходит День национальных вооруженных сил, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны. Центральным мероприятием дня, несомненно, стал парад вооруженных сил.
Сегодня, 4 мая, исполняется 33 года со дня принятия Декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики. В день важного государственного праздника RUS TVNET вспоминает пять фактов о событиях тех дней, призванных рассказать, как проходило принятие декларации и какова предыстория провозглашения независимости страны, в которой мы живем сегодня.
В четверг, 4 мая, в 14:30 прошло традиционное шествие в народных костюмах от Ратушной площади по улице Калькю до площади Свободы, где в 15 часов началось возложение цветов.
Рижская муниципальная полиция задержала пятерых молодых людей за повреждение тактильного памятника Свободы, сообщили представители полиции.
24 апреля Государственная полиция по заявлению Латвийского баскетбольного союза (LBS) начала уголовный процесс против тренера Андриса Стельмаха по разделу Уголовного закона о преступлениях против нравственности и половой неприкосновенности. Сам Стельмах прозвучавшую публично информацию называет клеветой и слухами. Онлайн-журнал KLIK поговорил с Иевой Тимане, которую 27-летний Стельмах соблазнил, когда она была еще 14-летним ребенком.
С 1 января 2024 года подключиться к системе э-здоровья можно будет только при помощи квалифицированных электронных средств идентификации личности - eID-карты, карты электронной подписи или eParaksts mobile, сообщает Латвийское радио.
За рубежом:
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