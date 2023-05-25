Главное за 25 мая ⟩ Продолжение споров с NEPLP, роды в "неотложке" и контрнаступление Украины

NEPLP и TVNET GRUPA продолжают выяснять, насколько правильным является решение Совета. Но в Латвии и мире происходит множество других любопытных событий. О них читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) не будет пересматривать решение о наложении штрафа в размере 8500 евро на портал TVNET, подтвердил агентству LETA председатель совета Ивар Аболиньш.
Депутат Сейма от Национального объединения Янис Домбрава воздержался от оценки обоснованности решения Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) о наказании портала TVNET, однако в то же время указал, что в Латвии нельзя допускать насмешек над депортациями и другими национальными трагедиями, сообщает агентство LETA.
Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) в своем Facebook поделилась эмоциональной историей, как двойняшки - мальчик и девочка - рвались на свет и родились в машине службы. События той ночи разворачивались очень драматично.
Медики Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) часто сталкиваются с физической или выражаемой в словесной форме агрессией со стороны пациентов и вовлеченной в вызов стороны, сообщает агентство LETA.
Во вторник, 23 мая, злостный нарушитель, мужчина без водительских прав, в очередной раз сел за руль. Впрочем, на этот раз его поездка оборвалась, так как он сбил на пешеходном переходе человека, сообщает передача Degpunktā.
Когда коллеги пришли поздравить ее с юбилеем, никто и подумать не мог, что она беременна. Поздние дети - как это? Младшего латышка, у которой несколько детей, родила в 50 лет, и об этом опыте она рассказала онлайн-журналу KLIK.
Инфлюенсер Лиене Ушакова, будучи гостьей программы "Кивичс. Прямо и откровенно" (Kivičs. Tieši un atklāti), рассказала о том, в каких отношениях она с сыном.
Текущие прогнозы свидетельствуют о высокой вероятности того, что в этом году в Латвии ожидается жаркое лето с небольшим количеством осадков, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
За рубежом:
"Если вместо месяца учебы на полигоне вам дают всего три дня и по 15 патронов - это будет стоить кому-то жизни. Даже стажера в кафе за такое время не научишь", - говорит военный, служивший в одной боевой бригаде с новобранцами. Не все из них, по его словам, прошли настоящую подготовку.
Украинская армия уже начала контрнаступление, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет "Медуза".
Крупнейший в мире военный корабль, американский авианосец Gerald R. Ford, в среду прибыл в Осло, разозлив своим визитом Россию, которая назвала это "нелогичной и вредной" демонстрацией силы.
Обвинения, выдвинутые директору новосибирского Института теоретической и прикладной механики РАН Александру Шиплюку, основаны на том, что он передал секретные данные в Китай, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на два источника, информированных о содержании дела.
В социальной сети Twitter стали популярными видео и изображения с большим темно-коричневым или черным "чудовищем", которое преследует собаку.
Интересное чтиво:
Итак, TVNET GRUPA получила штраф в 8500 евро. Ситуация эта описана уже многими СМИ, но давайте разбираться конкретно - что именно произошло и насколько корректно называть действия NEPLP цензурой.
В ответ на прозвучавшее в публичном пространстве утверждение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP), что TVNET GRUPA якобы частично признала свою вину в нарушении закона, главный редактор TVNET GRUPA Томс Островскис подчеркнул, что категорически не согласен с этим. Кроме того, с учетом высказываний главы NEPLP Ивара Аболиньша в публичном пространстве, в которых он необоснованно обвиняет TVNET GRUPA в распространении информации ложного характера, Островскис призывает оценить соответствие чиновников NEPLP занимаемым должностям.
Совсем недавно в социальных сетях появился Mercedes со своеобразными номерными знаками. Казалось бы, обычная машина, но это не совсем так - джип ездит по территории Латвии с номерами Крымского региона. В Twitter началась дискуссия - разрешено ли это в Латвии? Мы обратились за разъяснениями в Государственную полицию, Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD), Службу государственной безопасности (VDD) и Государственную пограничную службу. Для небольшой интриги - публичное заявление полиции и комментарий CSDD кардинально отличаются.
Утро среды началось с шока для директора Козеской гимназии в Эстонии: ему сообщили о том, что один ученик ударил другого топором. Выяснилось, что гимназисты поссорились, но никто серьезно не пострадал, сообщает Rus.Postimees.
Российский шоумен и комик Максим Галкин ответил в соцсетях актрисе Татьяне Васильевой, которая ранее в шоу "Эмпатия Манучи" заявила, что он якобы уже давно собирался покинуть родину, а в РФ жил исключительно, чтобы зарабатывать деньги.
Благодаря разработке швейцарских ученых парализованный мужчина вновь обрел возможность ходить, причем для этого ему достаточно просто подумать об этом, а остальное за него делает мозговой имплантат.
Еженедельно в рубрике "Звезды повышают градус" RUS TVNET заглядывает в Instagram-аккаунты звезд и находит самые пикантные фото за неделю. Итак, что же горячего припасли знаменитости на этот раз?
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