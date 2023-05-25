Главное за 25 мая ⟩ Продолжение споров с NEPLP, роды в "неотложке" и контрнаступление Украины

Когда коллеги пришли поздравить ее с ​​юбилеем, никто и подумать не мог, что она беременна. Поздние дети - как это? Младшего латышка, у которой несколько детей, родила в 50 лет, и об этом опыте она рассказала онлайн-журналу KLIK.

Инфлюенсер Лиене Ушакова, будучи гостьей программы "Кивичс. Прямо и откровенно" (Kivičs. Tieši un atklāti), рассказала о том, в каких отношениях она с сыном.

Текущие прогнозы свидетельствуют о высокой вероятности того, что в этом году в Латвии ожидается жаркое лето с небольшим количеством осадков, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

За рубежом:

"Если вместо месяца учебы на полигоне вам дают всего три дня и по 15 патронов - это будет стоить кому-то жизни. Даже стажера в кафе за такое время не научишь", - говорит военный, служивший в одной боевой бригаде с новобранцами. Не все из них, по его словам, прошли настоящую подготовку.

Украинская армия уже начала контрнаступление, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет "Медуза".

Крупнейший в мире военный корабль, американский авианосец Gerald R. Ford, в среду прибыл в Осло, разозлив своим визитом Россию, которая назвала это "нелогичной и вредной" демонстрацией силы.