Главное за 3 июня ⟩ Тысячи людей на Riga Pride, спор о флаге над Рижской думой и почему Вайкуле не замужем

В исторической литературе Латвии почти ничего не говорится об ЛГБТ. Это означает, что многие люди основывают свои мысли о геях, лесбиянках и других представителях нетрадиционной сексуальности на стереотипах или других убеждениях. В советское время восприятие гомосексуальности формировалось под влиянием двух элементов - криминализации и тюремной культуры, с одной стороны, и медикализации и патологизации - с другой. Нетрадиционная любовь была маргинализирована в Советском Союзе, а однополый секс между мужчинами был уголовно наказуем. Сегодня жизнь в советское время стала неприятным воспоминанием, вульгаризированным до термина homo sovieticus ("человек советский").