Первая суббота июня запомнится многотысячным шествием Riga Pride 2023, но не только этим. Как всегда, RUS TVNET рассказывает о главных событиях уходящего дня.
Главное за 3 июня ⟩ Тысячи людей на Riga Pride, спор о флаге над Рижской думой и почему Вайкуле не замужем
Новости Латвии:
В Риге прошло шествие "Мы все - Латвия" (Mēs visi esam Latvija) с целью содействия инклюзивному обществу и принятию закона о гражданском союзе, который призван обеспечить правовую защиту всех семей.
Депутаты фракции Национального объединения и Латвийского объединения регионов в Рижской думе потребовали снять со здания Рижской думы флаг ЛГБТ+. Мэр Риги Мартиньш Стакис объявил, что флаг ЛГБТ+ перед зданием Рижской ратуши был вывешен по его указанию в знак солидарности с латвийцами, которые 3 июня выйдут на марш в защиту прав человека, против насилия и дискриминации. Флаг не будет снят.
Во время шествия в честь Рижского прайда задержан один человек, сообщила Государственная полиция. В отношении него возбуждено два административных дела - за проведение необъявленного пикета и за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.
За рубежом:
Евгений Пригожин, основатель российской ЧВК "Вагнер", заявил, что представители Минобороны России заминировали пути отступления "вагнеровцев" из украинского города Бахмут.
Как знатоки "Что? Где? Когда?" допустили войну, кто и когда начнет "охоту на рашистов", почему Путина сдадут свои и что будет в Украине после войны? Об этом интервью юриста в программе #вТРЕНДde.
Москва часто заявляла, что армия РФ - вторая по силе в мире, и многие этому верили. Сейчас многие видят, что российские войска являются лишь второй по силе армией в Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Атаки беспилотников в Москве произошли недалеко от резиденции Владимира Путина. Путин настолько боится покушения, что отказывается от зарубежных поездок, сообщает Insider.
Интересное чтиво:
"Самое главное - это доверие", - говорит Лайма Вайкуле о своих многолетних отношениях с Андреем Латковским в беседе с журналистом Вадимом Радионовым.
В этом году тема шествия Riga Pride символизирует силу разнообразия и единство и безопасность государства, включая и защищая каждого члена общества. Опираясь на события Рижского прайда, на портале TVNET можно посмотреть обмен мнениями о связанных с ЛГБТ+ темах в дискуссии "Красные линии", на RUS TVNET - эфир "Кто вам платит?" о терпимости, в свою очередь портал Apollo.lv подготовил широкий отчет об истории этого сообщества в Латвии. Почему нам как медиакомпании важно рассказывать о ЛГБТ+ людях и сообществе и поддерживать их в целом?
Прошлая неделя у российских пропагандистов прошла под знаком Белгорода, также продолжались угрозы ядерных ударов. Нападение на приграничный российский город Белгород, от которого отмежевался официальный Киев, по мнению кремлевских идеологов, равносильно террористическому акту, за которым стоят ВСУ, которые, в свою очередь, были мотивированы Соединенными Штатами. Это позволяло делать абсурдные заявления вплоть до того, что ответом на это нападение может стать ракетный удар России по принадлежащей США Аляске.
В исторической литературе Латвии почти ничего не говорится об ЛГБТ. Это означает, что многие люди основывают свои мысли о геях, лесбиянках и других представителях нетрадиционной сексуальности на стереотипах или других убеждениях. В советское время восприятие гомосексуальности формировалось под влиянием двух элементов - криминализации и тюремной культуры, с одной стороны, и медикализации и патологизации - с другой. Нетрадиционная любовь была маргинализирована в Советском Союзе, а однополый секс между мужчинами был уголовно наказуем. Сегодня жизнь в советское время стала неприятным воспоминанием, вульгаризированным до термина homo sovieticus ("человек советский").
Пенсионерка из эстонского поселка Авинурме, чей дом был продан с аукциона из-за долга перед государством в несколько десятков евро, держится за хутор мертвой хваткой.
Латвийская баскетбольная команда 3x3 в составе Карлиса Ласманиса, Науриса Миезиса, Агниса Чаварса и Франциса Лациса в субботу вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Вене.
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