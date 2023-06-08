Украина продолжает реагировать на прорыв Каховской ГЭС, жители эвакуируются, политики ищут поддержки у мирового сообщества. В Латвии же генеральный прокурор комментирует свои неловкие слова в журнале Ieva, RNP вводит новые штрафы, а люди старше 80 лет обвиняются в изнасиловании несовершеннолетней. Об этих и других событиях читайте в ежедневной подборке новостей от RUS TVNET.
Главное за 8 июня ⟩ Новые штрафы от RNP, пресс-конференция генпрокурора и последствия прорыва ГЭС в Каховке
Новости Латвии:
Уже в этом месяце Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) может добавить в коммунальные счета своих клиентов новые статьи расходов: мешающая коммунальщикам парковка, неправильная сортировка отходов и другие. Об этом сообщает сам RNP.
Генпрокурор Юрис Стуканс в четверг в 15:00 созвал пресс-конференцию, чтобы объяснить свои высказывания в интервью журналу Ieva по поводу недавнего убийства женщины в Екабпилсском крае, проинформировала прокуратура.
Адвокат убитой в Екабпилсе женщины не использовала все возможности, чтобы помочь своей клиентке, в том числе не обратилась в Генеральную прокуратуру, заявил в интервью журналу Ieva генеральный прокурор Юрис Стуканс. После этих слов пользователи Twitter пришли в ярость.
В четверг, 8 июня, Сейм в окончательном чтении поддержал поправки к законам, которые предусматривают выдачу временного вида на жительство (ВНЖ) на пять лет репатриантам, получившим статус, и членам их семей, а также выдачу постоянного вида на жительство, если лицо в течение этих пяти лет непрерывно проживало в Латвии и освоило государственный язык как минимум на уровне А2, сообщает агентство LETA.
Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с конфликтом между двумя несовершеннолетними девушками и возможным нанесением телесных повреждений, сообщает агентство LETA.
Государственная полиция просит прокуратуру выдвинуть двум пенсионерам в возрасте старше 80 лет обвинения в сексуальном использовании внучек и дочери сожительницы.
На Таллиннском шоссе (А1) на мосту через Балтэзерский канал произошла авария. Об этом сообщают Latvijas Valsts ceļi в своем Twitter.
За рубежом:
Жители оккупированной Россией Новой Каховки подтвердили информацию, что россияне перед подрывом дамбы Каховской ГЭС разместили взрывчатку, рассказала в Telegram городская военная администрация.
В результате наводнений, вызванных подрывом Каховской ГЭС, ведутся масштабные эвакуационные работы, к которым привлечены как официальные службы, так и жители Украины. Ответственные лица подсчитали, что эвакуировать необходимо порядка 40 000 человек, большая часть из которых находится на оккупированных территориях, пишет портал Apollo.
Украина не получила от ООН и Красного Креста ответа на запросы о помощи с катастрофой на Каховской ГЭС, заявил президент Владимир Зеленский в интервью газете Bild, опубликованном в среду, 7 июня.
Иностранец, утонувший в реке Эмайыги в центре Тарту в минувшие выходные, был британским солдатом, который нес службу в Эстонии. Мужчина погиб, находясь не при исполнении служебных обязанностей, и обстоятельства происшествия все еще расследуются, пишет Rus.Postimees.
Российские спецслужбы пытались блокировать GPS-сигнал не только в центре Москвы, чтобы защитить Кремль от атак беспилотников и ракет. По информации агентства Bloomberg, Россия пыталась блокировать сигнал GPS и в Финляндии и странах Балтии, в результате чего авиакомпаниям пришлось искать альтернативные способы навигации.
Интересное чтиво:
Страшные аварии, разбитые дороги и недостроенная велодорожка - это только часть нерешенных проблем, с которыми ежедневно сталкиваются жители Болдераи.
В Юрмале 12 июля пройдет стендап-концерт Александра Незлобина. Еще до начала войны в Украине Незлобин стал строить карьеру в США. Онлайн-журнал Klik поговорил с ним о том, чем привлекательна Юрмала, как выживает юмор в России, о выборе Хабенского и встрече с новоизбранным президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.
После того как художественный руководитель Нового Рижского театра (JRT), режиссер Алвис Херманис в жесткой форме обратился к руководству театра "Дайлес" в связи с якобы переманиванием и перекупкой молодых актеров, люди высказали свое мнение об этом в социальных сетях.
Глава "Укргидроэнерго" Сирота и эксперт по праву Галми рассказали DW о планах возведения новой ГЭС на месте Каховской и о перспективах привлечь к ответственности в суде виновных в прорыве дамбы.
Седьмой день на российской территории в Белгородской области идут бои. Бойцы "Русского добровольческого корпуса" вместе с коллегами из легиона "Свобода России" регулярно отчитываются об атаках на военнослужащих РФ и контроле по меньшей мере над одним населенным пунктом, где до начала боев жили пять тысяч человек, пишет Rus.Postimees.
Уже почти 20 лет по Сети ходит фотография, где якобы запечатлено, как в 2005 году латвийка дарит президенту США футболку с его портретом и английской фразой, созвучной русскому ругательству. "Проверено.Медиа" рассказывает, было ли это в действительности.
Бронзовые медали на чемпионате мира сделали латвийских хоккеистов самыми желанными мужчинами в стране, пишет издание Privātā Dzīve. Правда, сердца многих спортсменов уже заняты. Журнал рассказывает, кто они - девушки, вдохновляющие наших спортсменов на победу.
Еженедельно в рубрике "Звезды повышают градус" RUS TVNET размещает самые горячие снимки звезд за неделю. Какими пикантными фото на этот раз знаменитости заманивали подписчиков?
Один из иностранных пользователей разместил в TikTok видео, в котором показал, как он тщательно очищает каждый банан от кожуры, прежде чем взвесить его, чтобы сэкономить деньги, сообщают зарубежные СМИ.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!