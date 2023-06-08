Главное за 8 июня ⟩ Новые штрафы от RNP, пресс-конференция генпрокурора и последствия прорыва ГЭС в Каховке

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Страшные аварии, разбитые дороги и недостроенная велодорожка - это только часть нерешенных проблем, с которыми ежедневно сталкиваются жители Болдераи.

В Юрмале 12 июля пройдет стендап-концерт Александра Незлобина. Еще до начала войны в Украине Незлобин стал строить карьеру в США. Онлайн-журнал Klik поговорил с ним о том, чем привлекательна Юрмала, как выживает юмор в России, о выборе Хабенского и встрече с новоизбранным президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.

После того как художественный руководитель Нового Рижского театра (JRT), режиссер Алвис Херманис в жесткой форме обратился к руководству театра "Дайлес" в связи с якобы переманиванием и перекупкой молодых актеров, люди высказали свое мнение об этом в социальных сетях.

Глава "Укргидроэнерго" Сирота и эксперт по праву Галми рассказали DW о планах возведения новой ГЭС на месте Каховской и о перспективах привлечь к ответственности в суде виновных в прорыве дамбы.

Седьмой день на российской территории в Белгородской области идут бои. Бойцы "Русского добровольческого корпуса" вместе с коллегами из легиона "Свобода России" регулярно отчитываются об атаках на военнослужащих РФ и контроле по меньшей мере над одним населенным пунктом, где до начала боев жили пять тысяч человек, пишет Rus.Postimees.

Уже почти 20 лет по Сети ходит фотография, где якобы запечатлено, как в 2005 году латвийка дарит президенту США футболку с его портретом и английской фразой, созвучной русскому ругательству. "Проверено.Медиа" рассказывает, было ли это в действительности.

Бронзовые медали на чемпионате мира сделали латвийских хоккеистов самыми желанными мужчинами в стране, пишет издание Privātā Dzīve. Правда, сердца многих спортсменов уже заняты. Журнал рассказывает, кто они - девушки, вдохновляющие наших спортсменов на победу.

Еженедельно в рубрике "Звезды повышают градус" RUS TVNET размещает самые горячие снимки звезд за неделю. Какими пикантными фото на этот раз знаменитости заманивали подписчиков?

Один из иностранных пользователей разместил в TikTok видео, в котором показал, как он тщательно очищает каждый банан от кожуры, прежде чем взвесить его, чтобы сэкономить деньги, сообщают зарубежные СМИ.