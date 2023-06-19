В Тукумсе начато строительство нового завода по производству акустических панелей

"В 2026 году свою работу начнет предприятие, которое будет выпускать качественную, современную и экологичную продукцию из дерева для местного и экспортных рынков", - подчеркнул владелец Stiga RM Андрис Рамолиньш.

Инвестиции в реализацию проекта превысят 30 млн евро, почти половину из которых Stiga RM покроет из своих средств, на заем в размере 11,1 млн евро выдан кредит OP Corporate Bank, в свою очередь, 4,5 млн евро составит предоставленное ALTUM государственное софинансирование.

"Каждый новый проект предпринимательской деятельности подтверждает стремление наших промышленников способствовать капиталовложениям в латвийскую экономику.

Чтобы мотивировать предпринимателей реализовывать наукоемкие проекты и создавать в Латвии продукцию с высокой добавочной стоимостью, Министерство экономики разработало новую программу поддержки крупных инвестиционных проектов.

Приятно, что предприниматели пользуются этой поддержкой, чтобы вкладывать средства в разработку новых видов продукции и внедрение технологических процессов, сотрудничать с местными малыми предпринимателями и обеспечивать новые рабочие места. Это важно для дальнейшего развития нашего народного хозяйства", - отмечает министр экономики Илзе Индриксоне.