В Тукумсе начато строительство нового завода по производству акустических панелей

Одно из ведущих латвийских предприятий деревообрабатывающей отрасли Stiga RM начало строительство нового завода акустических деревянных панелей в Тукумском крае. 16 июня, в присутствии министра экономики Илзе Индриксоне, министра земледелия Дидзиса Шмитса, председателя думы Тукумского края Гундарса Важи , а также руководства предприятия в фундамент будущего производственного здания была заложена капсула времени.
"В 2026 году свою работу начнет предприятие, которое будет выпускать качественную, современную и экологичную продукцию из дерева для местного и экспортных рынков", - подчеркнул владелец Stiga RM Андрис Рамолиньш.
Инвестиции в реализацию проекта превысят 30 млн евро, почти половину из которых Stiga RM покроет из своих средств, на заем в размере 11,1 млн евро выдан кредит OP Corporate Bank, в свою очередь, 4,5 млн евро составит предоставленное ALTUM государственное софинансирование.
"Каждый новый проект предпринимательской деятельности подтверждает стремление наших промышленников способствовать капиталовложениям в латвийскую экономику.
Чтобы мотивировать предпринимателей реализовывать наукоемкие проекты и создавать в Латвии продукцию с высокой добавочной стоимостью, Министерство экономики разработало новую программу поддержки крупных инвестиционных проектов.
Приятно, что предприниматели пользуются этой поддержкой, чтобы вкладывать средства в разработку новых видов продукции и внедрение технологических процессов, сотрудничать с местными малыми предпринимателями и обеспечивать новые рабочие места. Это важно для дальнейшего развития нашего народного хозяйства", - отмечает министр экономики Илзе Индриксоне.
Проект предусматривает строительство производственного здания площадью почти 15 тысяч квадратных метров с примыкающей инфраструктурой, что обеспечит более 100 новых и хорошо оплачиваемых рабочих мест.
"Я рад, что Латвия продолжает повышать ценность нашего самого ценного природного ресурса - древесины. <..> Желаю успехов в строительстве завода и скорейшего начала производства!", - добавил министр земледелия Дидзис Шмитс.
Завод будет выпускать древесно-опилочные акустические панели (WWCB, wood wool cement board) - дружественный человеку и окружающей среде, CO2-нейтральный материал, изготовленный из натурального сырья - древесных опилок и цемента.
Он обладает рядом функциональных свойств, например, устойчивостью, высокой звуко- и теплоизоляцией, пожаробезопасностью, пригодностью для различных решений отделки и дизайна, а также естественной прочностью.
Благодаря своим преимуществам этот материал широко используется во всем мире, поэтому более 90 % готовой продукции планируется экспортировать в страны Скандинавии, Европы, Ближнего Востока, а также Северной Америки.
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