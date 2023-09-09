Выходной принес теплую, но пасмурную погоду, а кроме того множество событий - латвийские баскетболисты заняли 5-е место на дебютном чемпионате мира, в Марокко произошло землетрясение, а экс-президент Латвии высказался о ситуации с ВНЖ. Об этих и других новостях субботы, 9 сентября, расскажет RUS TVNET.
Главное за 9 сентября ⟩ Историческая победа сборной Латвии, Затлерс высказался о ВНЖ и землетрясение в Марокко
Новости Латвии:
Бывший президент Латвии Валдис Затлерс считает, что записывать граждан РФ, которые живут в Латвии, в "пятую колонну" неправильно.
Государственная полиция передала в Рижскую Зиемельскую прокуратуру уголовное дело с просьбой предъявить обвинение молодому человеку, который поджег мужчину на остановке общественного транспорта в Пурвциемсе, в результате чего тот позже скончался в больнице, сообщает агентство LETA.
В Елгаве женщина ехала за рулем без прав и вызвала ужасающую аварию - на перекрестке улиц Лапскална и Казарму она сбила двух мальчиков на велосипеде, сообщает передача Degpunktā.
На прошлой рабочей неделе цены на топливо в Риге не изменились, а в Вильнюсе цены выросли, свидетельствуют данные агентства LETA.
За рубежом:
Британец, который отправился воевать в Украину в составе Интернационального легиона, был найден мертвым в водоеме со связанными за спиной руками, сообщает Русская служба ВВС.
Прошедшая неделя в сфере российской пропаганды обозначила резкую, как никогда, разделительную линию между двумя разными потоками информации - пропагандистскими интернет-каналами и государственным телевидением. Хотя это разделение существует с самого начала войны, на прошлой неделе оно проявилось особенно резко.
Сотни человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего накануне вечером в Марокко примерно в 70 км от Марракеша. Число пострадавших растёт.
Совместное предприятие Фонда развития предпринимательства (EAS) и KredEx посчитало оправданным поддержать стартап гражданки России суммой в размере 150 000 евро. Парадоксально, что от неловкой ситуации фонд спасла учредитель стартапа.
Российские операторы мобильной связи попали в очень сложную ситуацию: в России иссякают запасы базовых станций, позволяющих развивать и поддерживать мобильные сети.
В пятницу, 8 сентября, около многоэтажки в Зиепниеккалнсе собрались медики, пожарные и полицейские. В одной из квартир дома наблюдалось сильное задымление, и спасатели пытались выяснить его источник. Однако хозяйка квартиры, сама вызвавшая возгорание, самостоятельно его и устранила.
Интересное чтиво:
Латвийские баскетболисты одержали победу над сборной Литвы и заняли 5-е место на дебютном чемпионате мира.
Строители едят в обеденный перерыв, прикуривают сигареты и болтают. На знаменитой фотографии выглядит так, что их абсолютно не тревожит избранное место отдыха - узкая железная балка высоко над городскими улицами. Однако история, которая скрывается за этой фотографией, неясная, таинственная и захватывающая.
Европейские и американские чиновники сферы здравоохранения отмечают, что за последние недели у них увеличились показатели Covid-19, ранее находившиеся на минимальном уровне. Это примерно совпало с обнаружением варианта «Пирола», о котором в августе предупредила ВОЗ. Что известно об этой разновидности коронавируса и насколько он опасен?
Российский актер театра и кино Анатолий Белый, осудивший войну в Украине и на данный момент проживающий в Израиле, в интервью телеканалу "Дождь" рассказал о скандале с гастролями "Ленкома" и своей мотивации эмигрировать.
8 сентября в "Арена Рига" с латвийским симфоническим оркестром выступила российская группа "Би-2", ныне покинувшая РФ и гастролирующая за пределами родины.
Сборная Латвии по футболу на выезде потерпела разгромное поражение от команды Хорватии в своём четвёртом матче отборочного турнира на Евро-2024.
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