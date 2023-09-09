Главное за 9 сентября ⟩ Историческая победа сборной Латвии, Затлерс высказался о ВНЖ и землетрясение в Марокко

Сотни человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего накануне вечером в Марокко примерно в 70 км от Марракеша. Число пострадавших растёт.

Совместное предприятие Фонда развития предпринимательства (EAS) и KredEx посчитало оправданным поддержать стартап гражданки России суммой в размере 150 000 евро. Парадоксально, что от неловкой ситуации фонд спасла учредитель стартапа.

Российские операторы мобильной связи попали в очень сложную ситуацию: в России иссякают запасы базовых станций, позволяющих развивать и поддерживать мобильные сети.

В пятницу, 8 сентября, около многоэтажки в Зиепниеккалнсе собрались медики, пожарные и полицейские. В одной из квартир дома наблюдалось сильное задымление, и спасатели пытались выяснить его источник. Однако хозяйка квартиры, сама вызвавшая возгорание, самостоятельно его и устранила.

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Латвийские баскетболисты одержали победу над сборной Литвы и заняли 5-е место на дебютном чемпионате мира.

Строители едят в обеденный перерыв, прикуривают сигареты и болтают. На знаменитой фотографии выглядит так, что их абсолютно не тревожит избранное место отдыха - узкая железная балка высоко над городскими улицами. Однако история, которая скрывается за этой фотографией, неясная, таинственная и захватывающая.

Европейские и американские чиновники сферы здравоохранения отмечают, что за последние недели у них увеличились показатели Covid-19, ранее находившиеся на минимальном уровне. Это примерно совпало с обнаружением варианта «Пирола», о котором в августе предупредила ВОЗ. Что известно об этой разновидности коронавируса и насколько он опасен?

Российский актер театра и кино Анатолий Белый, осудивший войну в Украине и на данный момент проживающий в Израиле, в интервью телеканалу "Дождь" рассказал о скандале с гастролями "Ленкома" и своей мотивации эмигрировать.

8 сентября в "Арена Рига" с латвийским симфоническим оркестром выступила российская группа "Би-2", ныне покинувшая РФ и гастролирующая за пределами родины.

Сборная Латвии по футболу на выезде потерпела разгромное поражение от команды Хорватии в своём четвёртом матче отборочного турнира на Евро-2024.