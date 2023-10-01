Главное за 1 октября ⟩ Индексация пенсий, чемпионат мира по бегу и кандидат от Латвии на "Оскар"

Первый октябрьский день подходит к концу. В Риге завершился чемпионат мира по бегу, также были проиндексированы пенсии, в Словакии прошли парламентские выборы, в Турции произошел страшный взрыв. Об этих и других событиях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
В воскресенье, 1 октября, состоится ежегодная индексация пенсий и пособий, в результате которой будут проиндексированы пенсии, не превышающие 609 евро, сообщает Министерство благосостояния.
Последние рейтинги партий SKDS указывают на существенные изменения в политическом ландшафте Латвии. Возглавляющая правительство партия "Новое Единство" потеряла лидирующие позиции, а на первый план вышел Союз зеленых и крестьян (СЗК), сообщает программа Panorāma на LTV.
В Риге прошел чемпионат мира по бегу. В дистанцим на милю были установлены новые мировые рекорды.
По мере усиления конфронтации России с западными странами будет расти и риск агрессивных операций российских спецслужб в Латвии, говорится в утвержденной на этой неделе Сеймом обновленной концепции национальной безопасности, основанной на анализе учреждений государственной безопасности.
Рижский технический университет (RTU) уже второй год предлагает курсы химии и физики для учащихся 12 классов, пытаясь таким образом компенсировать нехватку педагогов или знаний в некоторых школах. Некоторые школьники ради этого еженедельно ездят в Ригу - иногда, проезжая по 150 километров, сообщают TV3 Ziņas.
Тихий, спокойный двор на Югле - между улицами Малиенас и Мурьяню. Однако по вечерам здесь часто собирается много автоводителей на своих машинах - так они стараются объехать пробки. Программа Zebra анализирует, как жители микрорайона борются с такими автолюбителями.
За рубежом:
Популистская партия, возглавляемая бывшим премьер-министром Робертом Фицо, победила на парламентских выборах в Словакии. Ранее Фицо обещал прекратить военную помощь Украине и называл "наивными" планы Киева по деоккупации захваченных Россией территорий. Однако его партии еще предстоит найти союзников для коалиции.
Источники в России подтвердили, что российская ПВО в пятницу, 29 сентября, недалеко от украинского города Токмак сбила российский же бомбардировщик Су-35. Об этом сообщает американский аналитический центр Институт изучения войны (ISW). Однако обстоятельства инцидента до сих пор неясны.
Сильный взрыв потряс столицу Турции Анкару утром в воскресенье, 1 октября. В МВД страны случившееся назвали террористическим актом. Сразу после взрыва началась перестрелка, в которой легкие ранения получили двое полицейских.
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В кинотеатрах Латвии большая национальная премьера: исторический фильм Илзе Кунги-Мелгайле "Моя свобода", который Латвия выдвинула на соискание премии "Оскар". О том, что у авторов фильма получилось, а что - не совсем - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".
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