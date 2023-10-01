Главное за 1 октября ⟩ Индексация пенсий, чемпионат мира по бегу и кандидат от Латвии на "Оскар"

Тихий, спокойный двор на Югле - между улицами Малиенас и Мурьяню. Однако по вечерам здесь часто собирается много автоводителей на своих машинах - так они стараются объехать пробки. Программа Zebra анализирует, как жители микрорайона борются с такими автолюбителями.

За рубежом:

​Популистская партия, возглавляемая бывшим премьер-министром Робертом Фицо, победила на парламентских выборах в Словакии. Ранее Фицо обещал прекратить военную помощь Украине и называл "наивными" планы Киева по деоккупации захваченных Россией территорий. Однако его партии еще предстоит найти союзников для коалиции.

Источники в России подтвердили, что российская ПВО в пятницу, 29 сентября, недалеко от украинского города Токмак сбила российский же бомбардировщик Су-35. Об этом сообщает американский аналитический центр Институт изучения войны (ISW). Однако обстоятельства инцидента до сих пор неясны.

Сильный взрыв потряс столицу Турции Анкару утром в воскресенье, 1 октября. В МВД страны случившееся назвали террористическим актом. Сразу после взрыва началась перестрелка, в которой легкие ранения получили двое полицейских.

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Эксперт в области сексуального образования Виктория Ткаченко рассказала в эфире программы "Кто вам платит?" на портале RUS TVNET о том, как правильнее разговаривать с ребенком о сексе и почему это должны делать и родители, и специалисты.