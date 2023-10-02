Главное за 2 октября ⟩ Россия хотела задержать экс-депутата Сейма, предлагают лишать гражданства Латвии и Вантовый мост в ржавчине

За последние полтора года жизнь жителей Латвии значительно подорожала. В прошлом году резко выросли цены на энергоносители, затем последовал кризис цен на продукты питания, а теперь настал черед ипотечных платежей. На этой неделе депутаты Европарламента поручили Министерству финансов разработать закон, который заставит банки вдвое снизить процентные ставки. В ответ на столь радикальные меры кредитные учреждения угрожают полностью прекратить выдачу кредитов, сообщает Nekā personīga.

За рубежом:

Болгария планирует закрыть въезд для автомобилей с российскими номерами. Об этом в эфире национального телевидения заявил глава болгарской пограничной полиции Антон Златанов, пишет "Медуза".

Президент Турции долгое время не вспоминал о заявке Турции в ЕС, но вновь начал говорить о ней в контексте заявки Швеции в НАТО.

В последнее время в совершенно разных Facebook-сообществах и Telegram-каналах – в основном закрытых – родители маленьких детей все чаще делятся своим личным опытом или историями знакомых о том, как на игровых площадках детсадовцы нередко становятся жертвами детей в возрасте от семи до десяти лет, пишет Rus.Postimees.

Россия готовится воевать против Украины еще несколько лет, говорится в новейшем сообщении Министерства обороны Великобритании о ситуации в Украине.