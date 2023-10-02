Первый рабочий день недели принес нам множество важных событий - Вантовый мост привлек внимание своими отделяющимися фрагментами, банки угрожают полностью прекратить выдачу кредитов, а в Кыргызстане попытались задержать бывшего депутата Сейма Вячеслава Домбровского. Об этих и других новостях понедельника, 2 октября, расскажет RUS TVNET.
Главное за 2 октября ⟩ Россия хотела задержать экс-депутата Сейма, предлагают лишать гражданства Латвии и Вантовый мост в ржавчине
Новости Латвии:
Мосты являются одной из болезненных точек Риги - с течением времени их состояние становится все хуже. Рижане уже привыкли как к ремонтам на Даугавском и Брасовском мосту, так и к постоянным пробкам на путепроводах через Даугаву. Один из них - Вантовый мост - в очередной раз привлек внимание прохожих отделяющимися фрагментами.
"Новое Единство" разработало поправки к Закону о гражданстве, позволяющие лишать гражданства Латвии граждан бывшего СССР, нарушивших данное при натурализации или получении гражданства Латвии обещание и действовавших вопреки демократическому государственному строю, закрепленному в Конституции.
Россия по политическим мотивам могла неправомерно начать преследование жителей Латвии в странах Содружества независимых государств (СНГ), допустили в беседе с агентством LETA в Министерстве иностранных дел (МИД) Латвии.
Востребованный среди сливок латвийского общества салон красоты Riga Nails оказался в центре скандала. В социальной сети TikTok начали вируситься видео, на которых видно, как люди протестуют возле салона с плакатами в руках. Klik поговорил с владелицей салона и постарался разобраться в ситуации.
За последние полтора года жизнь жителей Латвии значительно подорожала. В прошлом году резко выросли цены на энергоносители, затем последовал кризис цен на продукты питания, а теперь настал черед ипотечных платежей. На этой неделе депутаты Европарламента поручили Министерству финансов разработать закон, который заставит банки вдвое снизить процентные ставки. В ответ на столь радикальные меры кредитные учреждения угрожают полностью прекратить выдачу кредитов, сообщает Nekā personīga.
За рубежом:
Болгария планирует закрыть въезд для автомобилей с российскими номерами. Об этом в эфире национального телевидения заявил глава болгарской пограничной полиции Антон Златанов, пишет "Медуза".
Президент Турции долгое время не вспоминал о заявке Турции в ЕС, но вновь начал говорить о ней в контексте заявки Швеции в НАТО.
В последнее время в совершенно разных Facebook-сообществах и Telegram-каналах – в основном закрытых – родители маленьких детей все чаще делятся своим личным опытом или историями знакомых о том, как на игровых площадках детсадовцы нередко становятся жертвами детей в возрасте от семи до десяти лет, пишет Rus.Postimees.
Россия готовится воевать против Украины еще несколько лет, говорится в новейшем сообщении Министерства обороны Великобритании о ситуации в Украине.
Прокуратура Парижа расследует сделки французского миллиардера Бернара Арно с российским бизнесменом Николаем Саркисовым по приобретению недвижимости на альпийском курорте Куршевель. Есть подозрения, что в этих сделках могло быть реализовано отмывание денег, сообщает Bloomberg.
Интересное чтиво:
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В TikTok-аккаунте Erasmus Student Network Riga появилось забавное и милое видео со студентами по обмену, которые вспоминают слова, которые удалось выучить или запомнить, будучи в Латвии.
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