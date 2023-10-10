Изменения в налоговых декларациях: перемены затронут почти всех

До 1 июня VID проинформирует тех налогоплательщиков, кому нужно совершить налоговые доплаты. Для физических лиц крайний срок подачи декларации будет единым - 1 июля послетаксационного года. 23 августа же станет единым сроком уплаты налога.

VID сможет принять меры против тех, кто не подаст декларацию

Концепция предусматривает, что VID сможет эффективно и быстро принимать меры против лиц, которые потенциально должны доплатить налог, но не подают декларацию. Если налогоплательщик не сделает этого до 1 июля, уже на следующий день VID "сделает вывод", что он согласен с информацией в заготовке декларации, и посчитает ее поданной. Налогоплательщик имеет право исправить или уточнить принятую таким образом декларацию в течение трех лет.

Минфин оценил возможность учета в декларации медицинских и образовательных расходов, однако пришел к выводу, что информация об обоснованных расходах содержит конфиденциальные данные, а налогоплательщик имеет право, а не обязанность представить обоснованные расходы.

Чтобы предотвратить риск необоснованного возврата переплаченных налогов, Минфин оценил возможность обязать страховые компании предоставлять VID информацию о договорах медицинского страхования и выплаченных компенсациях, однако в Госинспекции данных заявили, что было бы неоправданно и непропорционально получать информацию о всех застрахованных лицах, когда только часть из них указывает в декларации обоснованные расходы.

Переплаченные налоги можно будет автоматически вернуть с 1 октября по 31 декабря