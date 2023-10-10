Изменения в налоговых декларациях: перемены затронут почти всех

В понедельник, 9 октября, правительство поддержало поправки к Закону о подоходном налоге. Планируется усовершенствовать систему декларирования доходов.
Министерство финансов пришло к выводу, что действующая система декларирования не предоставляет Службе государственных доходов (VID) всю необходимую информацию о доходах налогоплательщика (облагаемых и необлагаемых налогом) и недостаточна для обеспечения правильного налогообложения и контроля за возможным уклонением от уплаты налогов.
Чтобы предоставить VID информацию, необходимую для сокращения теневой экономики и контроля над уплатой налогов, декларирование доходов должно стать обязательным. Законопроект предусматривает, что отныне физические лица обязаны декларировать полученные в течение года доходы в системе электронного декларирования (EDS). 1 апреля каждого года VID будет создавать для всех жителей образец декларации с информацией, доступной службе.
С помощью EDS налогоплательщик сможет просмотреть заготовку своей декларации с суммой налога, которую ему нужно будет уплатить либо вернуть, а также узнать о причинах в том или ином случае. Налогоплательщик может уточнить и дополнить информацию в заготовке.
До сих пор закон определял разные сроки подачи налоговых деклараций, поэтому отличались и сроки уплаты налога для налогоплательщиков - тех, кто уплачивал налог солидарности, и остальных. При совершенствовании системы декларирования и введении единого срока подачи деклараций также необходимо было установить единый срок уплаты налогов.
До 1 июня VID проинформирует тех налогоплательщиков, кому нужно совершить налоговые доплаты. Для физических лиц крайний срок подачи декларации будет единым - 1 июля послетаксационного года. 23 августа же станет единым сроком уплаты налога.
VID сможет принять меры против тех, кто не подаст декларацию
Концепция предусматривает, что VID сможет эффективно и быстро принимать меры против лиц, которые потенциально должны доплатить налог, но не подают декларацию. Если налогоплательщик не сделает этого до 1 июля, уже на следующий день VID "сделает вывод", что он согласен с информацией в заготовке декларации, и посчитает ее поданной. Налогоплательщик имеет право исправить или уточнить принятую таким образом декларацию в течение трех лет.
Минфин оценил возможность учета в декларации медицинских и образовательных расходов, однако пришел к выводу, что информация об обоснованных расходах содержит конфиденциальные данные, а налогоплательщик имеет право, а не обязанность представить обоснованные расходы.
Чтобы предотвратить риск необоснованного возврата переплаченных налогов, Минфин оценил возможность обязать страховые компании предоставлять VID информацию о договорах медицинского страхования и выплаченных компенсациях, однако в Госинспекции данных заявили, что было бы неоправданно и непропорционально получать информацию о всех застрахованных лицах, когда только часть из них указывает в декларации обоснованные расходы.
Переплаченные налоги можно будет автоматически вернуть с 1 октября по 31 декабря
Если произошла переплата налога и налогоплательщик выполнил все необходимые условия, VID будет автоматически возвращать переплаченные средств с 1 октября по 31 декабря послетаксационного года.
В более простых случаях, когда VID уже располагает всей необходимой информацией для проверки декларации, переплаченный налог будет возвращен в течение 30 дней вместо трех месяцев, как было раньше. В случаях же, когда для проверки декларации VID необходима дополнительная проверка, в том числе работа вручную, срок возврата переплаченного налога будет продлен на месяц и составит 120 дней вместо прежних трех месяцев.
Большое количество пенсионеров освободят от подачи декларации
Законопроект предусматривает освобождение от обязательного декларирования тех групп налогоплательщиков, для которых подача декларации не будет полезной и наложит несоразмерное бюрократическое бремя. Так, освобождение от декларирования будет распространяться на большое количество пенсионеров, единственным источником дохода которых является пенсия, не достигающая 6000 евро в год.
Также исключение будет распространяться на физических лиц, которые получили свой единственный доход в таксационном году в качестве плательщиков налога на микропредприятия или в виде прироста капитала, поскольку указанный доход появится в соответствующих отдельных декларациях.
Кроме того, декларацию не придется подавать, если в таксационный год от другого физического лица был получен необлагаемый налогом доход, не превышающий 100 евро. Это будет сделано, чтобы предотвратить непропорциональную нагрузку на налогоплательщиков, в том числе несовершеннолетних детей, которым дарят небольшие суммы денег.
Освобождение от декларирования сохраняется для доходов, с которых уплачивается налог Европейского сообщества, а также доходов, полученных в результате оказания помощи субъектам оперативной деятельности или тайного сотрудничества с ними.
Если VID не располагает сведениями, подтверждающими право плательщика на налоговые льготы, налогоплательщик до конца срока подачи декларации или дня, когда будет подана уточненная декларация, должен подать в VID информацию, которая является основанием для получения льгот.
Также в настоящее время законом предусмотрено, что, если сумма налога, который нужно доплатить в бюджет государства, превышает 640 евро, платеж можно разделить на три отдельных. Однако указанная сумма в 640 евро не менялась уже очень долгое время и, по мнению главы Минфина, не соответствует сегодняшней ситуации.
Законопроект предусматривает увеличить эту сумму до 900 евро, которые также можно будет оплатить в три платежа - до 23 августа, 23 сентября и 23 октября посленалогового года. Каждый раз уплачивать нужно будет треть рассчитанной суммы налога.
Законопроект также предусматривает, что если переплата налога составит менее одного евро, VID не будет выплачивать ее. Это касается и автоматического возврата налогов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!