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На поддержку украинских беженцев дополнительно выделено 10,3 миллиона евро

rus.tvnet.lv/LETA
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Флаги Латвии и Украины
Флаги Латвии и Украины Фото: Paula Čurkste/LETA

Правительство постановило выделить на поддержку украинских беженцев дополнительно 10,3 млн евро.

Эти средства необходимы для компенсации расходов самоуправлений в период с июля по ноябрь для поддержки жителей Украины, в том числе размещения и питания, социальной поддержки, обеспечения образования, деятельности единых координационных пунктов государственной и муниципальной поддержки и др.

С учетом того, что сформировался остаток средств от финансирования, ранее выделенного для поддержки беженцев, а также с учетом запросов самоуправлений, дополнительно требуются более 10 млн евро.

Таким образом, общее выделенное в этом году финансирование на поддержку украинских беженцев оставит почти 32,2 млн евро.

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