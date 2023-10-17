На поддержку украинских беженцев дополнительно выделено 10,3 миллиона евро

Эти средства необходимы для компенсации расходов самоуправлений в период с июля по ноябрь для поддержки жителей Украины, в том числе размещения и питания, социальной поддержки, обеспечения образования, деятельности единых координационных пунктов государственной и муниципальной поддержки и др.

С учетом того, что сформировался остаток средств от финансирования, ранее выделенного для поддержки беженцев, а также с учетом запросов самоуправлений, дополнительно требуются более 10 млн евро.

Таким образом, общее выделенное в этом году финансирование на поддержку украинских беженцев оставит почти 32,2 млн евро.